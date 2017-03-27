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Московский листок

"Россия 24" назвала антикоррупционные митинги информационным "шлаком"

Опубликовано 27.03.2017 в разделе комментариев 5

"Россия 24" назвала антикоррупционные митинги информационным "шлаком"

Федеральный государственный телеканал "Россия 24" в своем официальный аккаунте "ВКонтакте" объяснил, почему телевидение проигнорировало прошедшие накануне в 84 российских городах масштабные антикоррупционные митинги.

Как сообщает "МК", в редакции телеканала заявили, что они не показывают "всякий шлак". "Как будет разгон с применением спецсредств, тогда и покажем, а просто толпу смотреть никому не интересно!", - цитирует издание комментарий телеканала в социальной сети "ВКонтакте"

"Если бы их (протестующих) разгоняли, это было бы интересно смотреть телезрителям, но они просто толпились на месте и разошлись через пару часов, а это очень скучный контент. Сами люди, вполне может быть, очень даже неплохие ребята. Но шоу они не показали, и как медийный контент, это шлак!", - отметили в редакции.

Телеканал также посоветовал своим зрителям смотреть Youtube, отметив, что «там много информации» о протестных акциях. В настоящий момент доступ к сообществу телеканала "Вконтакте" оказался закрыт.

Отметим, что российские федеральные телеканалы полностью проигнорировали масштабную волну протестов, прокатившуюся накануне по всей России. "Первый канал", "России 1", "Россия 24", НТВ, РЕН-ТВ не стали менять сетку вещания, наполненную развлекательным контентом.

Так Первый канал транслировал "Кавказскую пленницу", канал «Россия 1» - танцевальный марафон "Танцуют все!", по НТВ шла еженедельная программа "Новые русские сенсации", РЕН-ТВ показывал очередные серии "Глухаря".

Информация о протестных митингах и задержаниях начала попадать на ленты ведущих российских информагентств и новостных агрегаторов только ближе к вечеру. Также всероссийскую акцию протеста проигнорировал топ-новостей "Яндекса". Только вечером там появилась скромная информация о задержаниях в Москве 500 участников акции.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Макс написал 27.03.2017 14:41
Конечно, куда интереснее круглосуточно смотреть про украину и сирию. Зачем нам знать то,что происходит у нас в стране. Если бы такие митинги на украине проходили трубили бы по всем каналам, вот мол, посмотрите, там все плохо, а у нас у нас все отлично, скоро чемпионат мира по футболу и прочее дерьмо. Спуститесь на землю, телевизионщики! Все каналы куплены! Кругом путинская диктатура.
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судя то тому, что передают наши федеральные каналы
Тимофей Мартынов написал 27.03.2017 14:40
россиян интересует исключительно то, что происходит на Украине и в Сирии. Ну, ну. Походу в Кремле сами формируют революционную ситуауию.
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(без названия)
Генрих написал 27.03.2017 14:39
Всех журнашлюх-путлеровцев при смене власти надо жестко люстрировать и не брать даже в дворники за тупость,ложь, дезинформацию и грязь! Это- жертвы аборта школ ФСБ!
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(без названия)
стоик700 написал 27.03.2017 14:26
Напоминает СССР, когда про человеческую жизнь с достоинством либо никак, либо только плохо - проплаченные агенты Запада хотят надругаться над всеми любимыми ГАЛАГами?
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пораб устроить какую нибудь акцию против федеральных каналов
ivan написал 27.03.2017 14:20
который на бюджетные деньги стряпают всякую несмотрибельную фигню
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