"Россия 24" назвала антикоррупционные митинги информационным "шлаком"

Федеральный государственный телеканал "Россия 24" в своем официальный аккаунте "ВКонтакте" объяснил, почему телевидение проигнорировало прошедшие накануне в 84 российских городах масштабные антикоррупционные митинги.

Как сообщает "МК", в редакции телеканала заявили, что они не показывают "всякий шлак". "Как будет разгон с применением спецсредств, тогда и покажем, а просто толпу смотреть никому не интересно!", - цитирует издание комментарий телеканала в социальной сети "ВКонтакте"

"Если бы их (протестующих) разгоняли, это было бы интересно смотреть телезрителям, но они просто толпились на месте и разошлись через пару часов, а это очень скучный контент. Сами люди, вполне может быть, очень даже неплохие ребята. Но шоу они не показали, и как медийный контент, это шлак!", - отметили в редакции.

Телеканал также посоветовал своим зрителям смотреть Youtube, отметив, что «там много информации» о протестных акциях. В настоящий момент доступ к сообществу телеканала "Вконтакте" оказался закрыт.

Отметим, что российские федеральные телеканалы полностью проигнорировали масштабную волну протестов, прокатившуюся накануне по всей России. "Первый канал", "России 1", "Россия 24", НТВ, РЕН-ТВ не стали менять сетку вещания, наполненную развлекательным контентом.

Так Первый канал транслировал "Кавказскую пленницу", канал «Россия 1» - танцевальный марафон "Танцуют все!", по НТВ шла еженедельная программа "Новые русские сенсации", РЕН-ТВ показывал очередные серии "Глухаря".

Информация о протестных митингах и задержаниях начала попадать на ленты ведущих российских информагентств и новостных агрегаторов только ближе к вечеру. Также всероссийскую акцию протеста проигнорировал топ-новостей "Яндекса". Только вечером там появилась скромная информация о задержаниях в Москве 500 участников акции.