В Петербурге задержали лидера бастующих дальнобойщиков Андрея Бажутина

В Петербурге правоохранительные органы задержали лидера протестной группы дальнобойщиков Андрея Бажутина. Как сообщает газета "Фонтанка", сотрудники ГИБДД доставили его в суд Приморского района СПб.

"Бажутин ехал на Московское шоссе, чтобы принять участие в акции. По дороге его остановили сотрудники ГИБДД и доставили в районный суд. Там его хотят посадить на 15 суток за езду без прав", – рассказал изданию один из дальнобойщиков. По его словам, с Бажутиным никто пока не может связаться по телефону, а информация о его задержании была размещена в общем чате дальнобойщиков в WhatsApp.

Напомним, ранее Бажутин был лишен прав на полтора года.

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