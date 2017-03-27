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Московский листок

В Петербурге задержали лидера бастующих дальнобойщиков Андрея Бажутина

Опубликовано 27.03.2017 в разделе комментариев 1

В Петербурге задержали лидера бастующих дальнобойщиков Андрея Бажутина

В Петербурге правоохранительные органы задержали лидера протестной группы дальнобойщиков Андрея Бажутина. Как сообщает газета "Фонтанка", сотрудники ГИБДД доставили его в суд Приморского района СПб.

"Бажутин ехал на Московское шоссе, чтобы принять участие в акции. По дороге его остановили сотрудники ГИБДД и доставили в районный суд. Там его хотят посадить на 15 суток за езду без прав", – рассказал изданию один из дальнобойщиков. По его словам, с Бажутиным никто пока не может связаться по телефону, а информация о его задержании была размещена в общем чате дальнобойщиков в WhatsApp.

Напомним, ранее Бажутин был лишен прав на полтора года.

27 марта началась всероссийская стачка водителей грузовиков. Протестующие требуют отмены системы «Платон».

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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а где же московские дальнобойщики
kerg написал 27.03.2017 15:51
что-то о них ничего не слышно. Обломались?
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