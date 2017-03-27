Навального арестовали на 15 суток

Тверской районный суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 15 суток, признав его виновным в оказании сопротивления полицейским при задержании на несанкционированной акции, передает РАПСИ.

Отмечается, что судья Алеся Орехова не стала откладывать заседание, несмотря на просьбу адвоката оппозиционера предоставить время для подготовки к рассмотрению дела. Навальный и Михайлова знакомились с материалами в течение пятиминутного перерыва, и после возобновления заседания был заявлен отвод судье, в удовлетворении которого было отказано. Судья также не стала удовлетворять ходатайство адвоката о допросе свидетелей, приобщении и исследовании дополнительных доказательств по делу.

Сам оппозиционер на суде категорически отрицал совершение каких-либо действий, направленных на неповиновение законному распоряжению полицейских или оказание сопротивления. В своем выступлении на заседании Навальный дал понять, что подошедшие к нему 26 марта сотрудники правоохранительных органов не представились должным образом и при задержании не дали пояснений о своих действиях. По мнению Навального, шествие против коррупции на Тверской улице в Москве было мирным и являлось согласованным в силу разъяснений Конституционного суда.

Кроме того, как передает РБК, адвокат оппозиционера Ольга Михайлова обвинила полицейских в подлоге протокола задержания. По ее словам, документы были изменены уже после того, как их подписал Навальный. Сам оппозиционер также заявил, что не подписывал протоколы, копии которых были представлены суду.

Ранее Навального оштрафовали на 20 тыс. рублей за организацию несанкционированной акции в Москве.