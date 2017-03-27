После Навального. Акция дольнобойщиков началась практически незаметно

Российские дальнобойщики начали в понедельник, 27 марта, бессрочную всероссийскую забастовку против системы «Платон». Однако эта акция на фоне вчерашних событий вокруг несогласованного марша сторонников Навального началась практически незамеченной.

Многие заметили, что несогласованная со столичными властями акция сторонников Навального прошла при очень странном "проиводействии" полиции: не было никаких превенитвных задержаний, хотя эту практику власти прекрасно освоили еще со времен акций Левого фронта и "Другой России". Протестующим дали собраться в условленном месте и пройти в центр города. И главное - потом начали проводить задержания без внятного повода, чем только раззадоривали людей.

В ситуации с дальнобойщиками все выглядит соверешенно иначе. Предварительно задержан организатор акции в Петербурге, и ему грозит сейчас 15 суток, хотя он еще ничего не успел совершить. Также был задержан Владимир Огулин в станице Полтавской Краснодарского края. Владимиру домой приехал участковый с просьбой подписать "Предупреждение о недопустимости экстремизма". Владимир отказался. Через некоторое время к Огулину приехал уже наряд полиции, который задержал его и доставил в местное отделение. Держали в отделении долго, общались на тему "протестов дальнобойщиков". Но в итоги Владимира отвезли в суд где и осудили на одни сутки. Сообщают о задержаниях в Новороссийске. И так далее.

То есть профессионализм соотвествующих служб полиции никуда не делся. Если они не хотят проведения какой-то акции, то задерживают ключевые фигуры заранее.

Почему они отказались от этой тактики в отношении протеста Навального? Вероятно, они хотели, чтобы акция в Москве и других крупных городах все же прошла.

А вот с акцией против "Платона" вышло иначе.

А.Б.