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Московский листок

После Навального. Акция дольнобойщиков началась практически незаметно

Опубликовано 27.03.2017 в разделе комментариев 4

протест навальный дальнобойщики платон
После Навального. Акция дольнобойщиков началась практически незаметно

Российские дальнобойщики начали в понедельник, 27 марта, бессрочную всероссийскую забастовку против системы «Платон». Однако эта акция на фоне вчерашних событий вокруг несогласованного марша сторонников Навального началась практически незамеченной.

Многие заметили, что несогласованная со столичными властями акция сторонников Навального прошла при очень странном "проиводействии" полиции: не было никаких превенитвных задержаний, хотя эту практику власти прекрасно освоили еще со времен акций Левого фронта и "Другой России". Протестующим дали собраться в условленном месте и пройти в центр города. И главное - потом начали проводить задержания без внятного повода, чем только раззадоривали людей.

В ситуации с дальнобойщиками все выглядит соверешенно иначе. Предварительно задержан организатор акции в Петербурге, и ему грозит сейчас 15 суток, хотя он еще ничего не успел совершить. Также был задержан Владимир Огулин в станице Полтавской Краснодарского края. Владимиру домой приехал участковый с просьбой подписать "Предупреждение о недопустимости экстремизма". Владимир отказался. Через некоторое время к Огулину приехал уже наряд полиции, который задержал его и доставил в местное отделение. Держали в отделении долго, общались на тему "протестов дальнобойщиков". Но в итоги Владимира отвезли в суд где и осудили на одни сутки. Сообщают о задержаниях в Новороссийске. И так далее.

То есть профессионализм соотвествующих служб полиции никуда не делся. Если они не хотят проведения какой-то акции, то задерживают ключевые фигуры заранее. 

Почему они отказались от этой тактики в отношении протеста Навального? Вероятно, они хотели, чтобы акция в Москве и других крупных городах все же прошла.

А вот с акцией против "Платона" вышло иначе.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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вся фишка вчерашней акции
петрович написал 27.03.2017 17:39
Как раз таки и состояла в том, что не было ключевых фигур и задерживать то было некого. Основной массе тем кто вчера пришел похрен этот Навальный да и все остальные. Митинг получился фактически без лидеров и неуправляемых.
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Re: Эволюция лозунга "Димов-выйди-вон!" на новый: "Путин вор!"
ТФК написал 27.03.2017 16:51
... но и те кто протирает штаны в госдуре, чиновники любого ранга, торгаши, все те кто сейчас считает себя хозяином жизни. земля будет гореть под вашими ногами. Спрятаться за кордоном вам не удасться вас там не ждут. Да и наладить производство "ледорубов" на простаивающих производственных площадях не составит труда.
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Эволюция лозунга "Димов-выйди-вон!" на новый: "Путин вор!"
Процесс неумолим написал 27.03.2017 16:30
Я не знаю - чего власти хотели. Но если даже они и планировали спустить пар народного негодования на спойлер-Димона, то и тут они обделались. Вы видели, что скандировал народ на вчерашних митингах? "Димон-выйди-вон" - это понятно. Но десятки тысяч вчера сказали Кремлю: "ПУТИН-ВОР!". Это невиданное событие! А вот это кремляди не планировали. Димон-спойлер и так битая карта. Его Вова и держит вот для этого. Для слива перед выборами. Но "солнцеликий" уже заигрался - народ прозревает. Скоро вся народная злость и ненависть переключится не на Димона, а на Вову. И этот час близок...
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(без названия)
ТФК написал 27.03.2017 16:21
Дальнобойщики ВЫ ЕДИНСТВЕННЫЕ кто способен изменить ход истории в этой воровской стране. Простой народ верит ВАМ. а не фиктивным партиям в "Госдуре". Не останавливайтесь на пол пути...
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