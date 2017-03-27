Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Володин считает, что полицаи в РФ могли бы с антикоррупционным народом и пожёстче "работать"

Опубликовано 27.03.2017 в разделе комментариев 4

протест коррупция едро силовигархия госдура
Володин считает, что полицаи в РФ могли бы с антикоррупционным народом и пожёстче "работать"

Глава Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Кристине Муттонен попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина разъяснить ситуацию с воскресными акциями протеста в ряде российских городов, в ходе которых, по некоторым данным, были задержаны сотни человек. 

"Я хотела попросить вас рассказать о причинах этих митингов и о том, как развивается эта ситуация", - заявила она на встрече с Володиным в Санкт-Петербурге в рамках проходящих мероприятий Парламентской ассамблеи ОДКБ и Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ (цитата по ТАСС). 

Муттонен добавила, что представители ОБСЕ узнали о демонстрациях из сообщений СМИ. "Может быть, вы могли бы объяснить нам эту ситуацию, потому что мы не очень хорошо ее знаем и не очень хорошо понимаем", - обратилась она к Володину (цитата по "Интерфаксу"). 

В ответ Володин заявил, что российский закон регулирует порядок проведения массовых мероприятий, в том числе митингов и шествий. В том случае, когда закон не нарушается, проблем с проведением этих мероприятий нет, заверил он. 

В то же время Володин дал понять, что в отношении нарушителей применяется определенное воздействие. Однако российские правоохранители, по его словам, действуют намного корректнее своих западных коллег.

"Если говорить о российских правоприменителях, то они реализуют свое право намного более корректно, в более мягкой форме, чем представители ряда европейских стран, которые используют и водометы, и газ, и резиновые пули для разгона", - сказал спикер. 

Напомним, акции протеста прошли во многих городах России накануне, 26 марта. Радиостанция "Эхо Москвы" подсчитала, что в 82 протестных акциях приняли участие около 60 тыс. человек. Протесты стали самыми масштабными по географическому охвату за последнее время. При этом в Москве было задержано больше всего участников митингов - 1030 человек. 

Митинги ограниченно освещались в сообщениях ведущих российских агентств. Однако в Кремле объяснили это редакционной политикой самих СМИ. 

Поводом для волнений послужила публикация Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального фильма-расследования, в котором говорилось о яхтах и недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. 

В США и ЕС осудили массовые задержания демонстрантов и призвали власти России немедленно всех освободить. 

В Кремле с позицией западных стран не согласились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обязательства России в Совете Европы, на которых основаны призывы, "не означают необходимости нарушать российское законодательство". 

Песков также заявил, что в Кремле трезво анализируют масштабы прошедших акций и не склонны их "ни приуменьшать, ни преувеличивать". Действия полицейских представитель Кремля назвал "абсолютно высокопрофессиональными". 

Он также заявил, что Кремлю известно о фактах финансового вознаграждения несовершеннолетних, которые принимали участие в московской акции протеста. 

"Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды", - заявил Песков. 

Возможно, под "денежными наградами" подразумевается обещание вдохновителя митингов Алексея Навального защитить права задержанных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и отсудить компенсации. "Вы ж знаете, я все свои задержания довел до ЕСПЧ. И теперь мне правительство за все платит довольно крупные суммы. Обещаю: наш проект "Росевросуд" сделает жалобу в ЕСПЧ каждому, кого незаконно привлекут к ответственности за участие в митингах 26 марта", - говорится в посте на сайте Навального от 22 марта.

Напомним, похвалили полицаев и в мэрии Собянина - как раз те, кто должен противодействовать коррупции и по должности своей поддерживать борьбу с ней на улицах. Столичная полиция профессионально справилась с обеспечением безопасности во время проведения протестной акции в центре Москвы, заявил "Интерфаксу" глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. По данным на 18:00 воскресенья, в столице задержали более 700 протестовавших против коррупции.

"Полиция проявила себя безукоризненно. Сотрудники действовали грамотно, профессионально. Они справились со своей задачей - обеспечили безопасность при таком скоплении людей на достаточно ограниченном участке", - заявил Чернов.

Чиновник уверен, что полицейские действовали обоснованно, "отвечали на противодействие в их адрес". "Не надо забывать, что мероприятие не было санкционировано, и все работали четко, объясняя людям, что собираться не надо. Были провокаторы, которые специально ситуацию подогревали", - заявил он.

Новости по теме:

Полицаи на улицах Москвы 

"Россия 24" назвала антикоррупционные митинги информационным "шлаком"

В Петербурге задержали лидера бастующих дальнобойщиков Андрея Бажутина

Собянин доволен столичными полицаями: вязали протестующих "безукоризненно"

Любимый писатель Путина узрел в возмущениях Митиной роскошью преддверие революции

Эстафету протеста приняли забастовкой у горожан дальнобойщики, которых правительство Мити не успокоило



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Хо-хо написал 27.03.2017 17:48
Володин- сам саратовский вор, украл областной дорожный фонд( млрд.) и купил себе место в администрации Президента! Купил себе докторскую диссертацию юриста, имея аграрное образование. Теперь возглавляет ГосДуру и играет в " благодетеля " саратовской области!
Ответить
(без названия)
Надежда написал 27.03.2017 17:33
Очень надеюсь, что настанет тот день, когда эти володины, песковы и пр.мрази будут блеять на суде, что ничего такого они не говорили. А лучше без суда, по пескову, - "их печенки, размазанные по асфальту.
Ответить
(без названия)
Надежда написал 27.03.2017 17:31
Очень надеюсь, что настанет тот день, когда эти володины, песковы и пр.мрази будут блеять на суде, что ничего такого они не говорили. А лучше без суда, по пескову, - "их печенки, размазанные по асфальту.
Ответить
У Озера
адвокат написал 27.03.2017 17:28
про Володина и Неверова,тоже был фильм,про их дворцы.
И такой же был ответ-Сам уголовник!
пришло время в стране,когда воры и жулики в России,начали указывать и учить народ,как себя вести!
Жулики живущие в дворцах,учат население,которое живет в пятиэтажках,как себя вести на улице,и в обществе.
А сами ни к улице, ни к обществу никакого отношения не имеют,не показываются они там!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления предпочтительна для России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полицаи на улицах Москвы
Полицаи на улицах Москвы
27.03.2017
Лекция, за которую силовигарх и повесил Березовского
Лекция, за которую силовигарх и повесил Березовско...
27.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
После Навального. Акция дольнобойщиков началась практически незаметно (4)
Володин считает, что полицаи в РФ могли бы с антикоррупционным народом и пожёстче "работать" (3)
Навального арестовали на 15 суток (4)
В Петербурге задержали лидера бастующих дальнобойщиков Андрея Бажутина (2)
"Россия 24" назвала антикоррупционные митинги информационным "шлаком" (13)
В Кремле митинг против коррупции назвали проплаченным (7)
Илья Пономарев считает, что генпрокурор Украины "подставил" Вороненкова (20)
Навальный позвал в суд Митю-виноградаря, а миллионер Песков порылся в карманах молодёжи (2)
ВЦИОМ: 55% россиян поддерживают повышение НДФЛ (8)
Эстафету протеста приняли забастовкой у горожан дальнобойщики, которых правительство Мити не успокоило (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Oтбoмбились
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Вчера стало ясно, что власть у нас бессильная и беззубая
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Еще одного участника Тракторного марша пытаются задержать
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Зачем притравливают полицию на людей?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss