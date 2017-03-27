Володин считает, что полицаи в РФ могли бы с антикоррупционным народом и пожёстче "работать"

Глава Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Кристине Муттонен попросила спикера Госдумы Вячеслава Володина разъяснить ситуацию с воскресными акциями протеста в ряде российских городов, в ходе которых, по некоторым данным, были задержаны сотни человек.

"Я хотела попросить вас рассказать о причинах этих митингов и о том, как развивается эта ситуация", - заявила она на встрече с Володиным в Санкт-Петербурге в рамках проходящих мероприятий Парламентской ассамблеи ОДКБ и Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ (цитата по ТАСС).

Муттонен добавила, что представители ОБСЕ узнали о демонстрациях из сообщений СМИ. "Может быть, вы могли бы объяснить нам эту ситуацию, потому что мы не очень хорошо ее знаем и не очень хорошо понимаем", - обратилась она к Володину (цитата по "Интерфаксу").

В ответ Володин заявил, что российский закон регулирует порядок проведения массовых мероприятий, в том числе митингов и шествий. В том случае, когда закон не нарушается, проблем с проведением этих мероприятий нет, заверил он.

В то же время Володин дал понять, что в отношении нарушителей применяется определенное воздействие. Однако российские правоохранители, по его словам, действуют намного корректнее своих западных коллег.

"Если говорить о российских правоприменителях, то они реализуют свое право намного более корректно, в более мягкой форме, чем представители ряда европейских стран, которые используют и водометы, и газ, и резиновые пули для разгона", - сказал спикер.

Напомним, акции протеста прошли во многих городах России накануне, 26 марта. Радиостанция "Эхо Москвы" подсчитала, что в 82 протестных акциях приняли участие около 60 тыс. человек. Протесты стали самыми масштабными по географическому охвату за последнее время. При этом в Москве было задержано больше всего участников митингов - 1030 человек.

Митинги ограниченно освещались в сообщениях ведущих российских агентств. Однако в Кремле объяснили это редакционной политикой самих СМИ.

Поводом для волнений послужила публикация Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального фильма-расследования, в котором говорилось о яхтах и недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева.

В США и ЕС осудили массовые задержания демонстрантов и призвали власти России немедленно всех освободить.

В Кремле с позицией западных стран не согласились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обязательства России в Совете Европы, на которых основаны призывы, "не означают необходимости нарушать российское законодательство".

Песков также заявил, что в Кремле трезво анализируют масштабы прошедших акций и не склонны их "ни приуменьшать, ни преувеличивать". Действия полицейских представитель Кремля назвал "абсолютно высокопрофессиональными".

Он также заявил, что Кремлю известно о фактах финансового вознаграждения несовершеннолетних, которые принимали участие в московской акции протеста.

"Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды", - заявил Песков.

Возможно, под "денежными наградами" подразумевается обещание вдохновителя митингов Алексея Навального защитить права задержанных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и отсудить компенсации. "Вы ж знаете, я все свои задержания довел до ЕСПЧ. И теперь мне правительство за все платит довольно крупные суммы. Обещаю: наш проект "Росевросуд" сделает жалобу в ЕСПЧ каждому, кого незаконно привлекут к ответственности за участие в митингах 26 марта", - говорится в посте на сайте Навального от 22 марта.

Напомним, похвалили полицаев и в мэрии Собянина - как раз те, кто должен противодействовать коррупции и по должности своей поддерживать борьбу с ней на улицах. Столичная полиция профессионально справилась с обеспечением безопасности во время проведения протестной акции в центре Москвы, заявил "Интерфаксу" глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. По данным на 18:00 воскресенья, в столице задержали более 700 протестовавших против коррупции.

"Полиция проявила себя безукоризненно. Сотрудники действовали грамотно, профессионально. Они справились со своей задачей - обеспечили безопасность при таком скоплении людей на достаточно ограниченном участке", - заявил Чернов.

Чиновник уверен, что полицейские действовали обоснованно, "отвечали на противодействие в их адрес". "Не надо забывать, что мероприятие не было санкционировано, и все работали четко, объясняя людям, что собираться не надо. Были провокаторы, которые специально ситуацию подогревали", - заявил он.

Новости по теме:

Полицаи на улицах Москвы

"Россия 24" назвала антикоррупционные митинги информационным "шлаком"

В Петербурге задержали лидера бастующих дальнобойщиков Андрея Бажутина

Собянин доволен столичными полицаями: вязали протестующих "безукоризненно"

Любимый писатель Путина узрел в возмущениях Митиной роскошью преддверие революции

Эстафету протеста приняли забастовкой у горожан дальнобойщики, которых правительство Мити не успокоило