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Московский листок

Зигфрид Вольф пообещал возобновить выпуск автомобилей имени "дойче флюсс"

Опубликовано 27.03.2017 в разделе комментариев 2

приватизация кризис силовигархия автопром автомир
Зигфрид Вольф пообещал возобновить выпуск автомобилей имени "дойче флюсс"

Группа «ГАЗ» может возобновить производство коммерческих автомобилей под маркой «Волга». Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал председатель совета директоров и совладелец «Русских машин» Зигфрид Вольф. 

Он отметил, что «Волга» ассоциируется с «серьезным, надежным производством» и означает участие в пассажирских перевозках и транспортировке. 

«На мой взгляд, «Волга» как марка идеально подошла бы и способствовала реализации проекта по созданию автомобиля для, скажем, техников, которым нужно транспортировать небольшое количество грузов и инструментов. Я бы не стал отказываться от этого сегмента», — сказал Вольф. 

По его словам, при выпуске подобного автомобиля будущее транспортное средство будет обладать конкурентоспособной ценой, высоким качеством и надежностью. О том, какой будет платформа автомобиля — собственной или заимствованной, пока неизвестно. На сегодняшний день над этим ведется работа. Издание уточняет, что окончательные решения относительно выпуска коммерческих автомобилей пока не приняты. 

Как отмечает NewsTracker, владельцы будущего автомобиля, предположительно, смогут перевозить не только пассажиров, но и различные грузы. 

Группа компаний «ГАЗ» объявила о закрытии производства легковых автомобилей «Волга» в 2008 году. Сегодня компания занимается производством легких и среднетоннажных коммерческих автомобилей, автобусов, тяжелых грузовиков, силовых агрегатов и иных автомобильных компонентов.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный задумался:

- А вы вот не слышите тут ничего трагикомичного? Гордость отечественного автопрома, снабжавшая весь внутренний, а потом и внешний рынок соцстран грузовиками и "Волгами" - нуждается в "реабилитации" на буржуазном языке! Какой-то Вольф, ассоциирующийся с завоевателями Сталинграда, рассказывает нам же, какие у нас хорошие машины - "русишэ машинэн", "Русские машины", в то время, как будь у руля государства не Путин с Медведевым, доводить ГАЗ до остановки конвейера никто не посмел бы (в 2008-м взошёл как раз в Кремль Митя-модернизатор). Присобачили к ГАЗу какие-то холдинги, акционировали... И где польза? Убытки одни, увольнения, сокращения объёмов производств, деиндустриализация. И вот - некие акционеры, люди по сути чуждые и России и её рабочему классу, и автопрому - успокаивают нас, что ещё не всё потеряно, и с бизнесОвой точки зрения наши "волжанки" ещё могут поконкурировать... Да не гнать ли этих всех решальщиков судьбы индустрии - поганой метлой национализации? Сами решим, какие машины нужны стране! А Вольфы и Андерсоны пусть в свой автопром возвращаются, в немецкий, скандинавский - России нужна своя, национализированная, очищенная от любых буржуев автоиндустрия. Ибо держаться на одних "газелях" для такого автогиганта - позор позорнейший, пора не только новые марки легковых автомобилей, но и крпунотонажки новые придумывать не хуже БелАЗа, а белоруссы нам помогут - чай, не немцы, не акционеры, а советские братья!  



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Всего комментариев к статье: 2
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
доктор жЫдоведоФФДальССкий!йЁ!"!"! написал 27.03.2017 18:49
вот, потому-то ты и мОтя!
По одним заголовкам тебя, долбойопа, видно за версту.
А чОбанов-то где?
В пике после вчерашнего?
По лысине ему не попали, как в прошлый раз ?
Не?
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Только Ох!
старик написал 27.03.2017 18:03
Ссучилось все!
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