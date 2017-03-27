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Московский листок

В Москве задержаны четверо нацболов, проведших акцию протеста против системы «Платон»

Опубликовано 27.03.2017 в разделе комментариев 0

В Москве задержаны четверо нацболов, проведших акцию протеста против системы &#171;Платон&#187;

В Москве задержаны четверо нацболов, проведших акцию протеста против системы «Платон» у здания Росавтодора на улице Бочкова. Национал-большевики развернули растяжку «Антиплатон», зажгли файера и разбросали листовки. Четверо активистов – Ольга Шалина, Дарья Исаева, Игорь Щука и Дмитрий Колесников были задержаны полицией и доставлены в ОВД «Останкино».

В листовках, меж тем, были вещи, под которыми подпишется любой.

«Система «Платон» грабит народ! 

Третий год в России кризис: падает экономика и ухудшается жизнь простых граждан. Резко повысилось социальное расслоение: бедные становятся еще более бедными, а богатые в это время богатеют. Богатеют они не на ровном месте, они тянут из нас, простых людей, копейку за копейку, рубль за рублем. 

Упали цены на нефть? Сверхдоходы перестали попадать на банковские счета 500 сверхпривилегированных семей? Что ж, вместе нефтяных месторождений они будут добывать деньги из народного кармана. 

Система «Платон», которую вводит Росавтодор, приведет к тому, что за каждый километр, пройденный грузовым транспортом, будет взиматься дополнительная плата, что приведет к росту потребительских цен и удару по небогатым перевозчикам, которым грозит разорение. 

Система «Платон» вводится в интересах оператора «Платона» – компании «РТ-инвест», и персонально – Игоря Ротенберга, человека с состоянием в 400 миллионов долларов. 

Об этом человеке государство и Росавтодор заботятся. На простой народ они плюют! 

Партия «Другая Россия» требует отмены «Платона». Не стоит обирать народ именем Платона. Иначе народ вернет вам все сторицей, с помощью Гегеля, Маркса и Ницше!»



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