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Московский листок

"Яндекс.Новости" объяснил отсутствие новостей про митинги несовершенством алгоритмов

Опубликовано 27.03.2017 в разделе комментариев 2

"Яндекс.Новости" объяснил отсутствие новостей про митинги несовершенством алгоритмов

В компании "Яндекс" признали, что новостной агрегатор "Яндекс.Новости" со значительным опозданием освещал масштабные акции протеста по всей России 26 марта.

"Многие посчитали, что Яндекс сознательно убирал новостные сюжеты об акциях протеста из топа Яндекс.Новостей, и обвинили нас в цензуре, не особенно разбираясь в происходящем. Это не так: никакого ручного вмешательства быть не может, работа Яндекс.Новостей по-прежнему полностью подчиняется алгоритмам", – говорится в сообщении Яндекса.

В компании отметили, что причина отставания "Яндекс.Новостей" от "картины дня" может быть связана с ошибкой в "алгоритме кластеризации", который склеивает новости в сюжеты, а сюжеты - в темы.

"Иными словами, временами агрегатор мог рассматривать одну большую, сложную и географически обширную тему про протесты как несколько разных тем, что, в свою очередь, могло повлиять на качество работы сервиса", - отметили в Яндексе.

Также в компании отметили, что с января 2017 года из-за вступившего в силу закона о новостных агрегаторах "Яндекс.Новости" вынуждены показывать на главной странице, в сюжетах и в тематических рубриках только новости, выпущенные зарегистрированными СМИ. Это, по словам авторов, значительно сократило количество источников, что, в свою очередь, уменьшило вес сюжетов.

В копании настаивают, что отсутствие новостей о митингах в главных темах воскресного дня не связано с цензурой. "Многие посчитали, что "Яндекс" сознательно убирал новостные сюжеты об акциях протеста из топа "Яндекс.Новостей", и обвинили нас в цензуре. Это не так: никакого ручного вмешательства быть не может, работа "Яндекс.Новостей" по-прежнему полностью подчиняется алгоритмам", отметили в Яндексе.

Отметим, что ранее федеральный государственный телеканал "Россия 24" объяснил, почему телевидение проигнорировало прошедшие накануне в 84 российских городах масштабные антикоррупционные митинги. В редакции телеканала заявили, что они не показывают "всякий шлак". "Как будет разгон с применением спецсредств, тогда и покажем, а просто толпу смотреть никому не интересно!", - цитирует издание комментарий телеканала в социальной сети "ВКонтакте"

"Если бы их (протестующих) разгоняли, это было бы интересно смотреть телезрителям, но они просто толпились на месте и разошлись через пару часов, а это очень скучный контент. Сами люди, вполне может быть, очень даже неплохие ребята. Но шоу они не показали, и как медийный контент, это шлак!", - отметили в редакции.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: вот так случись что-нибудь важное и не узнаешь..
димон99 написал 27.03.2017 20:27
все что тебе нужно знать узнаешь ихз передач 1 канала. Удои растут, украина загинается, в Сирии всех побеждаем, наш Солцеликий встретился с какми нибудь хреном и опять все улучшил
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вот так случись что-нибудь важное и не узнаешь..
наблюдател написал 27.03.2017 20:22
вот так случись что-нибудь важное и не узнаешь..
по радио молчок по телеку лебединое озеро ...
где брать информатизацию ?
где ???
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