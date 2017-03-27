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Московский листок

Сын Чайки станет главным поставщиком шпал для РЖД

Опубликовано 27.03.2017 в разделе комментариев 1

Сын Чайки станет главным поставщиком шпал для РЖД

Компания "Т-индустрия", принадлежащая младшему сыну генпрокурора России Юрия Чайки Игорю купит за 1,5 миллиарда рублей 25% плюс 1 акцию подконтрольного ОАО РЖД производителя железобетонных шпал «Бетэлтранс» (БЭТ). Как сообщает RNS, соответствующую сделку сегодня, 27 марта одобрил Совет директоров РЖД.

Отмечается, что сделка имеет ряд условий. "Т-индустрия" будет обязана обеспечить сохранение до 2020 года производственных мощностей производительностью в объеме 10,5 млн шпал в год и действующей формулы цены на готовую продукцию в рамках поставки для РЖД в пределах указанного объема.

В документе также отмечается, что продажа «Т-индустрией» (или РЖД) акций третьему лицу возможна только в случае отказа другой стороны от преимущественного права их приобретения на тех же условиях.

«Т-индустрия» также обязана в течение одного года с даты окончания действия договоров между РЖД и «БЭТ» на поставку готовой продукции при желании РЖД купить оставшиеся в собственности РЖД 25% плюс одну акцию «БЭТ» по рыночной цене, но не ниже 1,6 тыс. руб. за акцию

Напомним, что контрольный пакет акций «БЭТ» принадлежит РЖД. В 2014 году "Т-индустрия" Игоря Чайки приобрела за 3,02 млрд рублей 48% акций компании. При этом Чайка предлагал РЖД продать еще 25% акций «БЭТ» по цене предыдущей сделки в обмен на отказ от 420 млн руб. штрафов к РЖД за меньший по сравнению с ранее оговоренным объем закупок продукции.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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челипок написал 27.03.2017 21:59
человечек с такой мордой может производить лишь удобрения и в большом количестве, потому как жрет явно не по потребностям, а способностей не имеет вовосе.
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