Памятник Пушкину в Москве закрыли до осени на реставрацию

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину на Пушкинской площади в Москве закрыт на реставрацию до сентября 2017 года. Как передает Интерфакс, в связи с проведением работ огорожена забором часть Пушкинской площади, непосредственно прилегающая к памятнику. Производственные работы по реставрации памятника проводятся по заказу ГКУ города Москвы "Мосреставрация". На сайте госзакупок указана стоимость контракта - 37,6 млн руб., его выиграло ООО «Реставрационная мастерская Наследие».

Памятник работы скульптора Александра Опекушина был установлен в Москве в 1880 году в начале Тверского бульвара на Страстной площади (ныне Пушкинская). В 1950 году монумент переместили на противоположную сторону площади. За время существования он реставрировался дважды - в 1993 и 2003 годах.

Напомним, накануне, 26 марта, у бронзового монумента прошла многотысячная антикоррупционная акция протеста. Участники требовали от власти ответа на расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в отношении премьер-министра России Дмитрия Медведева «Он вам не Димон».

По официальным данным, к протестам в столице присоединились 7–8 тыс. человек. По данным ФБК, общее число протестующих достигло 25–30 тыс. в Москве и не менее 150 тыс. в целом по стране. По данным портала «ОВД-Инфо», в Москве полиция задержала свыше 1 тыс. участников акции.