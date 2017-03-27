Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Памятник Пушкину в Москве закрыли до осени на реставрацию

Опубликовано 27.03.2017 в разделе комментариев 1

Памятник Пушкину в Москве закрыли до осени на реставрацию

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину на Пушкинской площади в Москве закрыт на реставрацию до сентября 2017 года. Как передает Интерфакс, в связи с проведением работ огорожена забором часть Пушкинской площади, непосредственно прилегающая к памятнику. Производственные работы по реставрации памятника проводятся по заказу ГКУ города Москвы "Мосреставрация". На сайте госзакупок указана стоимость контракта - 37,6 млн руб., его выиграло ООО «Реставрационная мастерская Наследие».

Памятник работы скульптора Александра Опекушина был установлен в Москве в 1880 году в начале Тверского бульвара на Страстной площади (ныне Пушкинская). В 1950 году монумент переместили на противоположную сторону площади. За время существования он реставрировался дважды - в 1993 и 2003 годах.

Напомним, накануне, 26 марта, у бронзового монумента прошла многотысячная антикоррупционная акция протеста. Участники требовали от власти ответа на расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в отношении премьер-министра России Дмитрия Медведева «Он вам не Димон».

По официальным данным, к протестам в столице присоединились 7–8 тыс. человек. По данным ФБК, общее число протестующих достигло 25–30 тыс. в Москве и не менее 150 тыс. в целом по стране. По данным портала «ОВД-Инфо», в Москве полиция задержала свыше 1 тыс. участников акции.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
думаю что надо до выворов весь центр перекрывать на реконструкцию
стас написал 27.03.2017 21:44
на свякий случай.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления предпочтительна для России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Полицаи на улицах Москвы
Полицаи на улицах Москвы
27.03.2017
Лекция, за которую силовигарх и повесил Березовского
Лекция, за которую силовигарх и повесил Березовско...
27.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин: Росгвардия должна бороться с экстремизмом на опережение (2)
Памятник Пушкину в Москве закрыли до осени на реставрацию (1)
Сын Чайки станет главным поставщиком шпал для РЖД (1)
"Яндекс.Новости" объяснил отсутствие новостей про митинги несовершенством алгоритмов (5)
В Москве задержаны четверо нацболов, проведших акцию протеста против системы «Платон» (1)
Зигфрид Вольф пообещал возобновить выпуск автомобилей имени "дойче флюсс" (4)
После Навального. Акция дальнобойщиков началась практически незаметно (8)
Володин считает, что полицаи в РФ могли бы с антикоррупционным народом и пожёстче "работать" (9)
Навального арестовали на 15 суток (6)
В Петербурге задержали лидера бастующих дальнобойщиков Андрея Бажутина (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: К.Бабкин: МЭФ-2017 возращение в Будущее
Максим Калашников Максим Калашников: Главарь путинского "СтопХама" поддержал акцию Навального
Максим Калашников Максим Калашников: Позиция Игоря Стрелкова: в роли расходного материала выступать не станем
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Украинские радикалы выгнали "Сбербанк"
Дарья Митина Дарья Митина: Oтбoмбились
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss