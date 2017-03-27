Путин: Росгвардия должна бороться с экстремизмом на опережение

Президент России Владимир Путин призвал Национальную гвардию России работать на опережение в борьбе с экстремизмом и терроризмом и реагировать на любые попытки дестабилизации общественного порядка, сообщает официальный сайт Кремля.

"Одна из приоритетных задач - эффективное противодействие экстремизму, терроризму, организованной преступности. Надо не только закрепить успехи, достигнутые на этих направлениях, важно двигаться дальше, работать на опережение, вскрывать планы террористов и экстремистов, пресекать их связи с зарубежными группировками, профессионально реагировать на любые попытки под любым предлогом дестабилизировать общественный порядок в нашей стране", - сказал он на торжественном концерте, посвященном дню войск Росгвардии.

Действия сотрудников Нацгвардии на массовых протестных акциях 26 марта Путин оставил без комментариев.