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Московский листок

Путин: Росгвардия должна бороться с экстремизмом на опережение

Опубликовано 27.03.2017 в разделе комментариев 2

Президент России Владимир Путин призвал Национальную гвардию России работать на опережение в борьбе с экстремизмом и терроризмом и реагировать на любые попытки дестабилизации общественного порядка, сообщает официальный сайт Кремля.

"Одна из приоритетных задач - эффективное противодействие экстремизму, терроризму, организованной преступности. Надо не только закрепить успехи, достигнутые на этих направлениях, важно двигаться дальше, работать на опережение, вскрывать планы террористов и экстремистов, пресекать их связи с зарубежными группировками, профессионально реагировать на любые попытки под любым предлогом дестабилизировать общественный порядок в нашей стране", - сказал он на торжественном концерте, посвященном дню войск Росгвардии.

Действия сотрудников Нацгвардии на массовых протестных акциях 26 марта Путин оставил без комментариев.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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смерть рабам
раб написал 27.03.2017 22:05
из статься я понял рабов надо мочить не в сортирах как ранее , а в утробе согласно новым маразматическим веяниям
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то есть не тупо палкой по голове стучать
kerg написал 27.03.2017 21:46
а искоренять свободомыслие в зародыше. Походу наш великий до сих пор считаент что "демократия" это какой-то термин из уголовного кодекса. Что ж, флаг ему в руки.
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