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Московский листок

Навального "закрыли" за неповиновение, сука...

Опубликовано 28.03.2017 в разделе комментариев 4

суд навальный статья
Навального "закрыли" за неповиновение, сука...

Тверской суд Москвы арестовал Алексея Навального на 15 суток за неповиновение полиции во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Стоило ходить в суд?

С раннего утра висит мой материал, обобщающий много-многолетний опыт взаимодействия многих-многих оппозиционеров с полицией.

Москве в очередной раз "загнули салазки"

Где черным по белому написано: "...задержания полицией и составления протокола, в котором под копирку будет написана всякая чушь: размахивал руками, выкрикивал, мешал проходу граждан..."

Вот это вот и есть состав по 20.2.2. КоАП ("неповиновению").

Я не оспариваю 20 тысяч штрафа Алексею за нарушение правил проведения митинга - митинг вообще не санкционировали, а штраф применяется к тем организаторам, чей митинг санкционирован, но на нем произошли нарушения закона по вине организаторов. Но если митинг не разрешен, то и организатора у него по закону как бы и нет. Так что штраф Навальному присудили за то, что он Навальный. Но ладно, он не сильно обеднеет...

А вот "неповиновение" - это вопрос отдельный. Потому что всем, включая СМИ, как-то кажется, что речь идет о любм требовании полицейского, а в статье закона речь только о ЗАКОННОМ требовании. То есть если к вам во время митинга подошел полицейский и предложил сделать ему минет, не надо спешить отсасывать. Его требование незаконно.

Что требовали полицейские у Навального? Что они могли законным порядком у него вообще требовать? Митинг не разрешен, так что Навальный на нем вообще никто, и никаких полномочий у него нет. Требовать, чтобы он прекратил митинг? А он не может выполнить этого требования, потому что он собравшимся людям не начальник - столичные власти сами лишили его всяких распорядительных полномочий. Уйти самому? А с какой стати требование не стоять на Тверской улице стало законным? Хочет стоит, хочет идет...

К тому же надо видеть, как осуществляют полицеские звои "законные" требования.

Полицаи на улицах Москвы 

Песков, кстати, сказал, что сотрудники полиции действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально". Он, видимо, сука, не видел этого ролика. Вот именно за неподчинение таким "законным" требованиям будут привлекать к ответственности сотни москвичей, которые пришли выразить свое отношение к коррупции в высших эшелонах власти. 

Елена Лукьянова как ученый юрист сделала с коллегами "правовую позицию" по событиям 26 числа, коллегам можно пользоваться. Но проблема в том, как пользоваться правовой позицией в неправовом, сука, государстве? 

С этой статьей сталкивалось такое количество народа, что и не сосчитаешь. И всю дорогу все правовые доводы разбиваются о показания сотрудников полиции, которые судьи автоматом принимают на веру, даже если в этих объяснениях не совпадают ни обстоятельства времени, ни обстоятельства места, ни вообще всё...

Хотя бывают и исключения - когда позиция полиции оказывается в пользу привлекаемых к суду, ее могут во внимание и не принять. И назначить наказание, исходя... трудно сказать, из чего. 

Принцип Дадина: в тюрьме может оказаться каждый

Разумеется, речь не о Навальном. Он взрослый человек, и прекрасно понимает, на что идет. Но даже в деле, к которому приковано внимание общественности, суд не может отойти от шаблона статьи 20.2.2. КоАП. У судьи никогда не бывает ответа на вопрос: "Что делать, если требования сотрудника полиции окажется незаконным"? То есть ответ один - обращайтесь в суд, в начале исполнив незаконное требование. 

То есть у малограмотного сержанта полиции есть право толковать на месте, что законно,а что нет. А у дипломированного юриста Навального такого права нет, ему в суд...

"Я те ща разобью, сука!" - фраза, очень сложная для юридического толкования на предмет законности-незаконности требования?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Дмитрий1111111 написал 28.03.2017 00:22
//То есть если к вам во время митинга подошел полицейский и предложил сделать ему минет, не надо спешить *****. Его требование незаконно.//
По закону надо отсосать, а затем идти в суд... и там еще раз отсосать.
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(без названия)
юра написал 28.03.2017 00:18
Отлично,Анатолий Баранов! Логически очень хорошие
приведены аргументы.
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(без названия)
стоик701 написал 28.03.2017 00:07
Целование "Сердюкова с Васильевой" в их задницы карликами уже всем надоело?
.
Выпускание "пара" с помощью Навальных, Зюганчиков и других Жириков УЖЕ СКОРО не поможет?
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(без названия)
!!!!TOTO---TOT-BOG!&& написал 28.03.2017 00:04
Таки если бы навалящий участвовал в беспорядках в более демократичной амеропитекии - см "бунт в лосанжелосе" - таки он бы сел не на 15 суток, а на 15 лет - таки в смысле - пожизненно! Те еще сидят, кто не помер... То таки да...
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