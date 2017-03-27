Омоновец, пострадавший 26-го в Москве, возможно, "профессиональный пострадавший"

Омоновец, получивший ранение на антикоррупционном митинге в Москве 26 марта, оказался свидетелем по делу активиста «болотного дела» Ивана Непомнящих, который избил сотрудников полиции зонтом. Об этом пишет The Village.

Ранее в СМИ появилось интервью полицейского Евгения Гаврилова, который получил тяжелую травму на митинге 26 марта на улице Малая Дмитровка. При этом ранее командир отделения 2-го полицейского оперполка с таким же именем упоминался как свидетель по делу «болотника» Ивана Непомнящих. «Евгений Гаврилов… и Виктор Колмаков изрядно пострадали на Болотной площади 6 мая 2012 года. Обоих целых семь секунд одной левой избивал 21-летний Иван Непомнящих, ставший теперь очередным обвиняемым по Болотному делу», — приводит издание текст «Грани.ру»

Сравнение фото из соцсетей и видеосъемки раненого подтвердило, воспоминания адвокатов подтвердили что это, скорее всего, один и тот же человек. Позже информацию о том, что речь идет о том самом Гаврилове, изданию подтверил отец Ивана Немонящих.

От редакции: Кадров, где кто-то наносит какие-то удары бойцу ОМОНа на Малой Дмитровке, не обнаружено. Зато есть съемка, как его, почти бездыханного, поднимают коллеги и тут же начинают вымещать злость на проходящих мимо людях. Вместо того, чтобы искать предполагаемого преступника.

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