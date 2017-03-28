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Московский листок

"ЛУКОЙЛ" намерен продать треть своих АЗС в России из-за нерентабельности бизнеса

Опубликовано 28.03.2017 в разделе комментариев 1

"ЛУКОЙЛ" намерен продать треть своих АЗС в России из-за нерентабельности бизнеса

"ЛУКОЙЛ" намерен продать около трети своих автозаправочных станций в России из-за падения рентабельности бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на источники в компании. Речь идет о 700 заправках в центральной части России: в Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской, Брянской областях, Московской области, а также Чувашии.

По данным собеседника издания, в 2016 году средняя маржа АЗС в указанных регионах достигала 2 тыс. руб. с тонны реализуемого топлива, а по итогам первого квартала 2017 года из-за налогового маневра и роста акцизов рухнула в 250 раз — до 8 руб. за тонну.

Ставки акцизов на бензин пятого класса с 1 января 2017 года остались на уровне 2016 года — 10,13 тыс. руб. за тонну, на дизельное топливо выросли до 6,8 тыс. руб. Изначально акцизы предполагалось снизить, но из-за падения мировых цен на нефть сохранением размера акцизов заполнили дыры в дорожных фондах.

помимо роста налоговой нагрузки прибыльность заправок падает из-за сдерживания регуляторами повышения цен на бензин. «Мы обязаны контролировать качество бензина, вынуждены вкладываться в развитие своих заправок, несмотря на падение спроса и снижение рентабельности. За счет продажи на заправках сопутствующих товаров маржу увеличить не получается. Ждать, пока мы получим убыток, мы не хотим», - отметил источник.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Кукс написал 28.03.2017 10:13
Нам то какая разница? Пусть продают, я с этого комиссионых иметь не буду
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