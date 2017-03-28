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Московский листок

Средний размер пенсий в 2017 году составит 13,66 тыс. рублей

Опубликовано 28.03.2017 в разделе комментариев 0

Средний размер пенсий в 2017 году составит 13,66 тыс. рублей

С учетом индексации страховых пенсии неработающих пенсионеров в 2017 году на 5,8% (1 февраля на 5,4% и 1 апреля на 0,38%) среднегодовой размер пенсии в 2017 году составит 13,66 тыс. рублей, следует из материалов к заседанию правления Пенсионного фонда России.

«В итоге среднегодовой размер страховой пенсии в 2017 году составит 13 655 рублей (159,9% к прожиточному минимуму пенсионера)», - цитирует RNS материалы ПФР.

Ранее сообщалось, что страховые пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 0,38% (52 рубля). 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающим пенсионерам были проиндексированы на 5,4%, при этом в законе о бюджете Пенсионного фонда России на 2017 год была заложена индексация по уровню прогнозной инфляции — 5,8%. Таким образом средний размер страховой пенсии составил: по старости — около 13 620 руб.; по инвалидности — около 8 457 руб.; по случаю потери кормильца — около 8 596 руб.

 

 



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