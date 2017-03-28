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Московский листок

Выходить на протесты в любом случае!

Опубликовано 28.03.2017 автором в разделе комментариев 12

протест навальный калашников акция
Выходить на протесты в любом случае!

Поскольку забегающие ко мне в блог «свидетели Навального» все больше напоминают «свидетелей Кургиняна», расставляю акценты. Говорил и говорю: сегодня надо выходить на акции гражданских протестов в любом случае. Объединяя справедливый гнев по разным поводам в одно русло. Просто при этом не творить себе кумира и понимать, что происходит. В случае с А.Навальным власть крупно просчиталась. Так используем же сей просчет, поставив на повестку дня не одну лишь коррупцию. Тем более, что плоды выхода на Тверскую уже есть: власть, перелякавшись, поспешно отозвала из марионеточной Госдумы законопроект о платном въезде в города. Хотя он и первое чтение уж прошел. Глядите – действует! 

*** 

Лучше всего выражает точку зрения Максима Калашникова один из участников акции 26 марта: «Навальный, конечно, мутноватый тип, но говорит о власти правду и ведет полезную работу». Грубо, но верно.

В политтехнологических целях А.Н. ограничивает всю свою повестку коррупцией власти, он чертовски неконкретен во всем остальном. Но нам этого мало. Проблема – не только в коррупции, но и в общей политике. Во всем, если можно так выразиться, «курсе» властей РФ. И если власть позволяет Навальному многое, нужно просто использовать это в наших целях.

Заявляю прямо: Навальный считался и считается нашей властью пускай и полудиким, но встроенным в общую систему политического театра элементом. Да, на привязи, да, под дулом пистолета (как тигры у дрессировщика в цирке), но именно элементом системы.

Не желаю Алексею ничего плохого, но подтверждение моих слов – в асимметрии наказаний за протестную активность. Итак, Навальному за несанкционированную уличную акцию на 15 тысяч участников в Москве – 15 суток ареста и 20 тысяч целковых штрафу. Ильдару Дадину за несколько жалких неразрешенных пикетов – 3 года тюряги по 212-й статье. Вас не удивляет такая асимметрия?

Если мы попробуем с вами провести несанкционированный митинг, нас закатают по полной. А вот Алексея – нет.

За попытку на совершенно законных основаниях провести референдум в РФ активисты-мухинцы (ИГПР «ЗОВ») сидят в СИЗО кто уже почти два года, а кто – полтора. Сравните это с пятнадцатью сутками Навального. Среди заключенных активистов «ЗОВ», помимо Барабаша, Парфенова и Мухина (он – под домашним арестом) – журналист либерального «РБК» Александр Соколов. Автор острейших антикоррупционных расследований по поводу «строек века» в Сочи и на космодроме «Восточный». Но вся либеральная пресса говорит о Навальном, по поводу Соколова как воды в рот набрав. Да и Навальный в защиту «зововцев» голоса не поднимает. Снова асимметрия: одним лишь за намерение провести плебисцит – по полтора-два года в сизо, а другому за реальную несанкционированную акцию – 15 суток и 20 тысяч рублей.

Сравните это с участью Кунгурова – ему 2 года за статью в блоге дали. Про участь Владимира Квачкова и Юры Екишева вообще молчу. Про 1400 засаженных за решетку лишь за высказывания в Интернете – тоже.

Ибо Леша – в схеме и социально близкий, а вот они – нет… 

*** 

Навальный – давно проект не Госдепа, а Старой площади. Да, Алексея подвесили на крючок, припаяли ему условный срок, его брата заточили по-настоящему – но взамен обещали не сажать реально. Если он будет выполнять полезную для власти функцию: изображать угрозу Майдана, конкуренцию на «выборах» и, пугая электорат, загонять его голосовать за действующую власть. «Несанкционированная» акция в Москве 26 марта 2017 г. была на самом деле разрешена сверху: потому и пускали потоки людей на Тверскую. Позволили скопиться люду на Пушкинской – и там начали «винтить во устрашение». И именно поэтому сам Навальный со своим штабом не был схвачен накануне акции. Как хватали, например, активистов Тракторного марша на Кубани или как задерживали вожаков протеста дальнобоев 27 марта.

Однако в данном случае власть заигралась в политшоу. Массовость акции в Москве стала для нее неожиданной. Джинна выпустили наружу. За одно это Навальному – спасибо. Наша же задача – все понимая, использовать провал режиссеров политшоу и гнуть свою линию. 

*** 

А теперь вернусь к началу. В свете всего сказанного – на акции выходить надо. На любые. Навального или Кандального – неважно. Причем всем, не по отдельности. Хоть оскорбленным ипотечникам, хоть автомобилистам, хоть борцам за свободу политзаключенных, хоть противникам беспредела в ЖКХ, хоть дальнобоям (и далее по списку).По отдельности мы ничего не добьемся. И наплевать на то, что какой-то митинг или марш инициирует фигура, считающаяся частью кремлевского политтеха. Речь давно идет не об одной коррупции.

А в ходе таких акций мы должны выдвигать свои требования. Предлагаю первичный набор.

Кабинет Медведева и Набиуллину – в отставку! Даешь Правительство народного доверия и Госбанк.

Повышению налогов и поборов – нет!

Ворам-«патриотам» и сислибам-«профреформаторам» – люстрацию, награбленное – в казну!

Долой «Платон» и «королей госзаказа»!

Патриотам-политзаключенным – свободу! Долой репрессии и 282-ю статью!

Закон об ответственности власти – в жизнь!

Будущее нации – индустриализация!

ВТО – в топку! Даешь протекционизм и высокую минимальную зарплату!

ЛНР и ДНР – признать и включить в РФ! Нам мало Крыма!

Русскому народу – воссоединение!

Из Сирии – уходить, нам там делать нечего.

Даешь независимую судебную власть!

Хватить кормить Америку и ЕС нашими деньгами!

Олимпиады и чемпионаты – долой! Деньги – на школы, больницы и дороги! 

*** 

В общем, нужна конкретика, а не одна песня по коррупцию. Падение правительства Медведева и назначение нового премьера стало бы огромным успехом патриотического движения. Даже в том случае, коли вместо Димона мы получим правительство самого отмороженного сислиба. Хоть Грефа, хоть Кудрина, хоть Шувалова. Ибо такой премьер (в паре с Набиуллиной) обеспечат быстрый экономический «отрицательный подъем». После чего вся «управляемая демократия» прикажет долго жить.

Таково мое отношение к происходящему. Только массовая гражданская активность может спасти РФ от позорного конца.



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Всего комментариев к статье: 12
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Макс прав
Правдолюбченко написал 28.03.2017 11:52
Каждая группа трудящихся и граждан, и даже буржуев, должна озвучивать свои требования, и остальным стоит их поддерживать, (в разумной и справедливой части).
Под сидячую жопу коньяк не течет!
А властям помнить, - опереться можно лишь на то, что сопротивляется.
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Однажды он рассуждал
о чем-то весьма серьезном написал 28.03.2017 11:52
, но никто не обращал на него внимания. Тогда он стал верещать по-птичьи. Собрались люди. Диоген стал стыдить из, что они поспешили слушать чепуху, а к серьезнм речам отнеслись пренебрежительно.
Понимаете, не митинги надо, а отписдить их всех, жестоко, но поначалу без увечий, эдак на месяц больнички... Фюить-пирю, фюить-пирю
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Ничтожества
Кверти написал 28.03.2017 11:07
Никому ты Макс не нужен, мажорчик одесский, как и твой приятель Гиркинд, трус и косплеер, как и жирная уродливая тупица Дашка Митина, как и состатель черных членов Эдичка... Вы никчемные ничтожные персонажи! Дешевые клоуны!
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(без названия)
курлы написал 28.03.2017 11:02
Пора строить реальную Демократию и Социальное государство, а не "социалистические сказки" прохиндеев и дураков! В России всегда была только" славянская разновидность фашизма"( Муссолини 1939 г.)!
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(без названия)
крестьянин написал 28.03.2017 11:02
Да вроде и Калашникова никто пальцем не тронул.
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(без названия)
а я вот думаю написал 28.03.2017 10:59
что МК ХОТЕЛ бы быть чем-нибудь, кроме мелкого пакосника,но ЗАВИДНО,что не может....
а может только Путину зад лизать , а тот его не замечаеть...
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Ах вот оно как, оказывается!
ktc написал 28.03.2017 10:58
Посмотрим на количество ваших флагов, на количество ваших людей на митинге КПРФ! А уж потом сделаем вывод! У вас у всех 7 пятниц на неделе.
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Долой диктатуру Хозяев денег!!!
Лис написал 28.03.2017 10:54
А кто против? Если уже дети вышли и сказали что место ублюдочного "русского мира" Господ и Рабов теперь только у параши.Вот только с белыми флажками мы не пойдем-мы пойдем под алыми стягами.Даешь Красный сепаратизм!!!Даешь Союз Советских Социалистических Штатов России!!!
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Re: тома
Островок Лангерганса написал 28.03.2017 10:54
Русский народ не обманут, он разочарован, жрать хочется по-старому, а не получается!
Почему так все?
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Максим, большинству тех кто вышел на акцию 26 марта
Джукахэйнен написал 28.03.2017 10:51
по барабану Навальный ровно как и все остальные. Да и вроде бы сам Навальный никоим образом не претендовал на какое-то лидерство и уж точно не управлял ситуацией. В этом-то и вся фишка прошедшей акции. Народ фактически вышел сам по себе, вскипел разум возмущенный.
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Что будет делать Максим ? В свете последних событий!
Островок Лангерганса написал 28.03.2017 10:48
Ни кремль, ни рефлексирующие сетевые оппоненты не поняли одного - смена власти происходит не потому, что появился идеальный лидер или идеальный лозунг, а потому лишь - что ситуация назрела. В России же она не только назрела, но и перезрела - то есть, буквально еще немного и толпе будет все равно за кого и под каким лозунгом выходить на площадь. Экономическая удавка, затянутая до предела - это и окончательная фаза смирения, но и она же - фаза переворота.
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(без названия)
Тома написал 28.03.2017 10:38
У высшей власти в России Жулики и Воры! Обманутому Народу России должно быть стыдно, что долго это терпели!
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