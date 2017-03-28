Выходить на протесты в любом случае!

Поскольку забегающие ко мне в блог «свидетели Навального» все больше напоминают «свидетелей Кургиняна», расставляю акценты. Говорил и говорю: сегодня надо выходить на акции гражданских протестов в любом случае. Объединяя справедливый гнев по разным поводам в одно русло. Просто при этом не творить себе кумира и понимать, что происходит. В случае с А.Навальным власть крупно просчиталась. Так используем же сей просчет, поставив на повестку дня не одну лишь коррупцию. Тем более, что плоды выхода на Тверскую уже есть: власть, перелякавшись, поспешно отозвала из марионеточной Госдумы законопроект о платном въезде в города. Хотя он и первое чтение уж прошел. Глядите – действует!

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Лучше всего выражает точку зрения Максима Калашникова один из участников акции 26 марта: «Навальный, конечно, мутноватый тип, но говорит о власти правду и ведет полезную работу». Грубо, но верно.

В политтехнологических целях А.Н. ограничивает всю свою повестку коррупцией власти, он чертовски неконкретен во всем остальном. Но нам этого мало. Проблема – не только в коррупции, но и в общей политике. Во всем, если можно так выразиться, «курсе» властей РФ. И если власть позволяет Навальному многое, нужно просто использовать это в наших целях.

Заявляю прямо: Навальный считался и считается нашей властью пускай и полудиким, но встроенным в общую систему политического театра элементом. Да, на привязи, да, под дулом пистолета (как тигры у дрессировщика в цирке), но именно элементом системы.

Не желаю Алексею ничего плохого, но подтверждение моих слов – в асимметрии наказаний за протестную активность. Итак, Навальному за несанкционированную уличную акцию на 15 тысяч участников в Москве – 15 суток ареста и 20 тысяч целковых штрафу. Ильдару Дадину за несколько жалких неразрешенных пикетов – 3 года тюряги по 212-й статье. Вас не удивляет такая асимметрия?

Если мы попробуем с вами провести несанкционированный митинг, нас закатают по полной. А вот Алексея – нет.

За попытку на совершенно законных основаниях провести референдум в РФ активисты-мухинцы (ИГПР «ЗОВ») сидят в СИЗО кто уже почти два года, а кто – полтора. Сравните это с пятнадцатью сутками Навального. Среди заключенных активистов «ЗОВ», помимо Барабаша, Парфенова и Мухина (он – под домашним арестом) – журналист либерального «РБК» Александр Соколов. Автор острейших антикоррупционных расследований по поводу «строек века» в Сочи и на космодроме «Восточный». Но вся либеральная пресса говорит о Навальном, по поводу Соколова как воды в рот набрав. Да и Навальный в защиту «зововцев» голоса не поднимает. Снова асимметрия: одним лишь за намерение провести плебисцит – по полтора-два года в сизо, а другому за реальную несанкционированную акцию – 15 суток и 20 тысяч рублей.

Сравните это с участью Кунгурова – ему 2 года за статью в блоге дали. Про участь Владимира Квачкова и Юры Екишева вообще молчу. Про 1400 засаженных за решетку лишь за высказывания в Интернете – тоже.

Ибо Леша – в схеме и социально близкий, а вот они – нет…

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Навальный – давно проект не Госдепа, а Старой площади. Да, Алексея подвесили на крючок, припаяли ему условный срок, его брата заточили по-настоящему – но взамен обещали не сажать реально. Если он будет выполнять полезную для власти функцию: изображать угрозу Майдана, конкуренцию на «выборах» и, пугая электорат, загонять его голосовать за действующую власть. «Несанкционированная» акция в Москве 26 марта 2017 г. была на самом деле разрешена сверху: потому и пускали потоки людей на Тверскую. Позволили скопиться люду на Пушкинской – и там начали «винтить во устрашение». И именно поэтому сам Навальный со своим штабом не был схвачен накануне акции. Как хватали, например, активистов Тракторного марша на Кубани или как задерживали вожаков протеста дальнобоев 27 марта.

Однако в данном случае власть заигралась в политшоу. Массовость акции в Москве стала для нее неожиданной. Джинна выпустили наружу. За одно это Навальному – спасибо. Наша же задача – все понимая, использовать провал режиссеров политшоу и гнуть свою линию.

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А теперь вернусь к началу. В свете всего сказанного – на акции выходить надо. На любые. Навального или Кандального – неважно. Причем всем, не по отдельности. Хоть оскорбленным ипотечникам, хоть автомобилистам, хоть борцам за свободу политзаключенных, хоть противникам беспредела в ЖКХ, хоть дальнобоям (и далее по списку).По отдельности мы ничего не добьемся. И наплевать на то, что какой-то митинг или марш инициирует фигура, считающаяся частью кремлевского политтеха. Речь давно идет не об одной коррупции.

А в ходе таких акций мы должны выдвигать свои требования. Предлагаю первичный набор.

Кабинет Медведева и Набиуллину – в отставку! Даешь Правительство народного доверия и Госбанк.

Повышению налогов и поборов – нет!

Ворам-«патриотам» и сислибам-«профреформаторам» – люстрацию, награбленное – в казну!

Долой «Платон» и «королей госзаказа»!

Патриотам-политзаключенным – свободу! Долой репрессии и 282-ю статью!

Закон об ответственности власти – в жизнь!

Будущее нации – индустриализация!

ВТО – в топку! Даешь протекционизм и высокую минимальную зарплату!

ЛНР и ДНР – признать и включить в РФ! Нам мало Крыма!

Русскому народу – воссоединение!

Из Сирии – уходить, нам там делать нечего.

Даешь независимую судебную власть!

Хватить кормить Америку и ЕС нашими деньгами!

Олимпиады и чемпионаты – долой! Деньги – на школы, больницы и дороги!

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В общем, нужна конкретика, а не одна песня по коррупцию. Падение правительства Медведева и назначение нового премьера стало бы огромным успехом патриотического движения. Даже в том случае, коли вместо Димона мы получим правительство самого отмороженного сислиба. Хоть Грефа, хоть Кудрина, хоть Шувалова. Ибо такой премьер (в паре с Набиуллиной) обеспечат быстрый экономический «отрицательный подъем». После чего вся «управляемая демократия» прикажет долго жить.

Таково мое отношение к происходящему. Только массовая гражданская активность может спасти РФ от позорного конца.