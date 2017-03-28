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Московский листок

Под Краснодаром избили журналистов "Радио Свобода", освещавших протесты фермеров

Опубликовано 28.03.2017 в разделе комментариев 1

Под Краснодаром избили журналистов "Радио Свобода", освещавших протесты фермеров

В городе Кропоткин Краснодарского края неизвестные в масках напали на корреспондентов Радио Свобода Сергея Хазов-Кассиа и Андрея Костянова, освещавших протесты фермеров. Как сообщат редакция радиостанции, нападавшие которые нанесли журналистам телесные повреждения, применяли газовые баллончики, отобрали компьютер и съемочное оборудование а затем скрылись.

Журналисты работали в Краснодарском крае над репортажем о фермерском марше, который должен был пройти сегодня, но, вероятно, не состоится. Фермеры выступают против незаконного захвата их земель, происходящего, как они считают, при попустительстве властей и правоохранителей. По данным издания, накануне были арестованы организаторы марша. Другие участники находятся под контролем полиции.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Коммунист....1 написал 28.03.2017 11:13
Фашизм.
А что вы хотели ?
"демократический" "человеколюбивый" путинско- рашинский олигархический воровской империализм в действии!!!)))
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