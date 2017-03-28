Под Краснодаром избили журналистов "Радио Свобода", освещавших протесты фермеров

В городе Кропоткин Краснодарского края неизвестные в масках напали на корреспондентов Радио Свобода Сергея Хазов-Кассиа и Андрея Костянова, освещавших протесты фермеров. Как сообщат редакция радиостанции, нападавшие которые нанесли журналистам телесные повреждения, применяли газовые баллончики, отобрали компьютер и съемочное оборудование а затем скрылись.

Журналисты работали в Краснодарском крае над репортажем о фермерском марше, который должен был пройти сегодня, но, вероятно, не состоится. Фермеры выступают против незаконного захвата их земель, происходящего, как они считают, при попустительстве властей и правоохранителей. По данным издания, накануне были арестованы организаторы марша. Другие участники находятся под контролем полиции.