Под Краснодаром избили журналистов "Радио Свобода", освещавших протесты фермеров

В городе Кропоткин Краснодарского края неизвестные в масках напали на корреспондентов Радио Свобода Сергея Хазов-Кассиа и Андрея Костянова, освещавших протесты фермеров. Как сообщат редакция радиостанции, нападавшие которые нанесли журналистам телесные повреждения, применяли газовые баллончики, отобрали компьютер и съемочное оборудование а затем скрылись.
Журналисты работали в Краснодарском крае над репортажем о фермерском марше, который должен был пройти сегодня, но, вероятно, не состоится. Фермеры выступают против незаконного захвата их земель, происходящего, как они считают, при попустительстве властей и правоохранителей. По данным издания, накануне были арестованы организаторы марша. Другие участники находятся под контролем полиции.
|
|
Коммунист....1 написал 28.03.2017 11:13
А что вы хотели ?
"демократический" "человеколюбивый" путинско- рашинский олигархический воровской империализм в действии!!!)))