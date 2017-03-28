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Московский листок

В Москве начинают судить задержанных участников антикоррупционного марша

Опубликовано 28.03.2017 в разделе комментариев 1

В Москве начинают судить задержанных участников антикоррупционного марша

Задержанных участников антикоррупционной акции "Он нам не Димон" начали доставлять в Тверской районный суд. Как передает ОВД-Инфо, сегодня должны быть вынесены решения по задержанным, оставленным на вторые сутки в 11 отделах полиции, на которых были составлены протоколы о правонарушениях, влекущих административный арест: Северное Измайлово (около 10 человек), Восточное Измайлово (около 10 человек), Перово (количество неизвестно), Лефортово (около 6 человек), Красносельский (4 человека), Текстильщики (1 человек), Преображенский (около 7 человек), Богородский (8 человек), Метрогородок (около 12 человек), Нижегородский (7 человек), Даниловский (1 человек).

Согласно ч. 4 ст. 29.6 КоАП дело об административном правонарушении, совершение которого влечет административный арест, рассматривается в день получения протокола об административном правонарушении и других материалов дела, а в отношении лица, подвергнутого административному задержанию, — не позднее 48 часов с момента его задержания.

Напомним, накануне Тверской суд Москвы признал оппозиционера Алексея Навального виновным по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и приговорил его к 15 суткам ареста. Ранее 27 марта этот же суд приговорил Алексея Навального к штрафу в 20 тысяч рублей за организацию массовых протестов в Москве. Его признали виновным по статье 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и/или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ренк написал 28.03.2017 11:25
Суд неправедный, антиконституционный породит новых протестантов! У власти ожиревшие на мозги дебилы Гопники!
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