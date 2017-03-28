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Московский листок

Сенсация в политической жизни страны и мира!

Опубликовано 28.03.2017 в разделе комментариев 1

Сенсация в политической жизни страны и мира!

В топе новостей крупнейшего медиа-концентратора Рамблер-новости появилась супер-сенсация: "Ясновидящая Галина Янко заявила, что российская актриса Елизавета Боярская займется политикой, сообщает портал «Дни.ру». «В определенный момент она получит предложение попробовать свои силы в политике и примет его», - сказала она". 

Ну там еще серьезные события: Носков доставлен в больницу, а Малышеву обвиняют в пиаре Самойловой. 

Все это, повторю, в топе крупнейшего национального медиаконцентратора, утром во вторник. Во всем мире больше ничего не происходит? 

А это прямое следствие "законов Яровой" - кастрация отечественного медиа-пространства. Как следствие - ползучее одебиливание масс. Перевод России в категорию глубокой мировой периферии, где ясновидящие и секс со "звездами" нашего околотка, а также, конечно, истории про то, как наших фанатов побили ихние...

Это началось 1 января сего года, а кончится плохо.

А.Б.

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Всего комментариев к статье: 1
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вчера Россия 24 заявила, что "всякий шлак" вроде протестных акций по всей россии канал не интересует
kerg написал 28.03.2017 11:45
коротко и доходчиво. Больше вопросов к федеральным каналам нет. Скоро даже бабушки в деревнях их перестанут смотреть и переключатся на Дождь и тп. ибо спутниковые тарелки уже практически у всех.
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