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Московский листок

В столичных школах могут ввести религиозное питание

Опубликовано 28.03.2017 в разделе комментариев 1

В столичных школах могут ввести религиозное питание

Депутаты Мосгордумы обсуждают идею введения в школах столицы постного, халяльного и кошерного меню. Как сообщает газета "Коммерсант", инициатива введения в школах питания по "религиозным стандартам" принадлежит главе комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений Антону Палееву, который ссылается на "многочисленные обращения православной общественности".

По его словам, в Москве около 23 тыс. семей строго соблюдают православный пост, и соответствующую еду их члены могли бы получать в школах. Речь идет о бесплатном питании и наряду с постными обедами оно может быть кошерным, халяльным и вегетарианским (для буддистов). Полномочия по формированию меню депутат предложил отдать родительским комитетам. "Мы не будем делать обязаловку",- заверил он.

Идею Палеева поддержали как представители других конфессий, так и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. "Это прямо соответствует нашей идеологии. Мы понимаем, что все дети разные, но хотим, чтобы они учились вместе", - заявил омбудсмен.

Заместитель главы столичного департамента национальной политики Константин Блаженов заявил, что готов помочь Мосгордуме с экономическим обоснованием задумки: "Нужно, чтобы это не был один поставщик, который по пробкам повезет по городу свою продукцию".

В свою очередь, в Роспотребнадзоре скептически отнеслись к подобному предложению, заявив, что в школьных столовых технически невозможно готовить сразу несколько обедов одновременно.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Sergo написал 28.03.2017 11:57
Номенклатурные идиоты.
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