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Московский листок

В Краснодарском крае продолжают задерживать участников "тракторного марша"

Опубликовано 28.03.2017 в разделе комментариев 0

В Краснодарском крае продолжают задерживать участников "тракторного марша"

В Тихорецке (Краснодарский край) сотрудники ДПС заблокировали четверых участников "тракторного марша", запланированного на 28 марта. Как сообщил ОВД-Инфо один из задержанных Валерий Иванченко, двоих оставили на посту, двоих, включая самого Иванченко, повезли в Следственный комитет в станицу Новопокровская. По словам Иванченко, у них проверяли содержимое машин, флаги, спрашивали, кто их финансирует.

Ранее стало известно о задержании одного из организаторов акции Николая Маслова. Как сообщает Би-би-си, сотрудники правоохранительных органов провели обыск на наличие у него незаконных предметов, а позже заявили, что его автомобиль проходит по ориентировке как побывавший в ДТП. По словам Маслова, его повезли в отделение полиции города Кропоткина.

Маслов отметил, что чиновники под любыми предлогами не дают тракторам проехать в станицу Казанскую, где должен пройти сход фермеров.

24 марта суд в Краснодаре арестовал на 12 суток другого организатора тракторного марша – Алексея Волченко – за неуплату алиментов, несмотря на его готовность погасить задолженность на месте.

Еще у одного организатора марша – Олега Петрова – в минувшую пятницу забрали паспорт, когда он оплачивал штраф в ГИБДД. По его словам, документ ему не вернули.

Напомним, фермеры Краснодарского края и Рязанской области планировали присоединиться к всероссийской стачке грузоперевозчиков и начать «тракторный марш» на Москву 28 марта.

Первый «Тракторный марш» прошел в августе 2016 года. Колонна фермеров на тракторах двинулась из Краснодарского края в Москву, чтобы рассказать Путину о своих проблемах, но была заблокирована в Ростовской области, после чего участники были задержаны. Многие из них позднее были подвергнуты административным арестам.

 



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