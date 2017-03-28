Укравший 2 миллиарда рублей экс-директор "Мостовика" Шишов вышел на свободу по УДО

Бывший гендиректор строительной компании «Мостовик» Олег Шишов во вторник вышел из омской колонии по решению суда об условно-досрочном освобождении, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя УФСИН по региону. «В соответствии с решением суда об условно-досрочном освобождении, Шишов вышел на свободу из ИК-8», — сообщил собеседник агентства.

Советский суд Омска 16 марта удовлетворил ходатайство Олега Шишова об условно-досрочном освобождении. Прокуратура, изучив представленные суду материалы, не нашла оснований для того, чтобы оспорить решение. Таким образом, оно вступило в силу.

Напомним, в марте 2016 года бывший гендиректор НПО «Мостовик» Олег Шишов был приговорен Фрунзенским районным судом Владивостока к трем годам лишения свободы за растрату свыше 1 млрд руб. при строительстве приморского океанариума. В сентябре 2016 года суд Омска признал Шишова виновным в неуплате налогов на сумму свыше 478 млн руб. и мошенничестве с бюджетными средствами почти на 526 млн руб. В ходе расследования Шишов полностью признал вину, заключил досудебное соглашение со следствием. Назначенный предпринимателю четырехлетний тюремный срок исчисляется с ноября 2014 года, когда господин Шишов был