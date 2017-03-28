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Московский листок

Фонд Ролдугина получит 5,6 миллиарда из бюджета за три года

Опубликовано 28.03.2017 в разделе комментариев 3

Фонд Ролдугина получит 5,6 миллиарда из бюджета за три года

Фонд «Талант и успех» виолончелиста Сергея Ролдугина в ближайшие три года получит из бюджета почти 5,6 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к основному финансовому документу. В 2017 году фонду будет выделено 1,6 млрд руб., из них 1,17 млрд руб. предоставит Минобрнауки, 324 млн руб. — Министерство спорта и 106 млн руб. — Министерство культуры. В 2018–2019 годах фонд получит еще почти 4 млрд руб.

Издание отмечает, что Минобрнауки подготовило проект постановления правительства, который устанавливает новый порядок выделения фонду субсидий из федерального.

В частности, в министерстве предлагают лишить фонд права в уведомительном порядке получать средства из бюджета и самостоятельно определять размер субсидий, как это происходит сейчас.

Также предлагается обязать фонд ежеквартально и ежегодно отчитываться о расходовании выданных денег. Неиспользованные до конца года средства организация должна будет возвращать в бюджет. Кроме того, чиновники предлагают штрафовать фонд в случае если он не достигнет «показателей эффективности, указанных в соглашениях». Размер взыскания зависит от количества израсходованных средств, запланированных и достигнутых результатов.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Гнать нужно Вову86% ссаной тряпкой написал 28.03.2017 15:00
Сам вор и друзья у него все сплошь ворье.
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(без названия)
..Дмитрий..г.Запорожье. написал 28.03.2017 14:37
Если в кацапомойке подненсти к уху пустой кошелек,то можно услышать звук виалончели.
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Еще за рога и копыта?
Это что ?! написал 28.03.2017 13:48
Герои Ильфа и Петрова бессмертны.
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