Россия потеряла от банкротства банков 100 млрд рублей за год

Россия в 2016 году потеряла порядка 100 миллиардов рублей из-за банкротств проблемных банков, заявил глава министерства финансов России Антон Силуанов на съезде Ассоциации российских банков. "Мы за последний год потеряли около 100 млрд рублей в банковском секторе государственных средств", - цитирует министра Интерфакс.

"Очевидно, что и государство тоже беспокоит надежность банков, банковской системы. Соответственно, использование госсредств тоже должно осуществляться в проверенных и надежных банках. Ради этого и предпринимается целых ряд мер, и сейчас будем применять именно национальные рейтинги при оценке банков для того, чтобы задействовать их при размещении средств, при участии в программах, при работе с коммерческими банками", - отметил Силуанов.

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступая на съезде АРБ отметила, что процесс очищения банковского сектора еще не завершен. "Пока мы не завершили процесс очищения банковского сектора. Мы абсолютно точно намерены довести процесс очистки до конца в ближайшие годы. Для себя мы оцениваем этот срок в 2–3 года", - сказала Набиуллина.

Напомним, в 2016 году отозвал лицензии у 97 кредитных организаций — рекордного количества с момента назначения председателем ЦБ Эльвиры Набиуллиной. За четыре года с 1 января 2013 года по 27 декабря 2016 года рынок покинули 306 игроков, а всего за 12 лет с 2002 по 2014 года лицензии были отозваны у 394 кредитных организаций.