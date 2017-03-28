Левада-Центр: две трети россиян считают Путина ответственным за коррупцию в стране

Две трети россиян (67%) считают, что президент Владимир Путин несет ответственность за масштабы коррупции и финансовых злоупотреблений в высших эшелонах власти страны. Как сообщает "Левада-центр", каждый пятый (20%) респондент полагает, что государства несет ответственность за коррупцию лишь отчасти, а каждый десятый (9%) - что он "не может нести ответственность за все это".

При этом, подавляющее большинство наших сограждан (79%) уверены, что коррупция полностью или в значительной мере поразила органы власти. Еще 13% считают, что органы власти поражены коррупцией в незначительной мере, а 1% участников опроса практически не увидел ее проявлений.

45% россиян уверены, национальный лидер пытается бороться с коррупцией, "но ему вряд ли удастся добиться существенных успехов, потому что коррупция в России неискоренима". Еще 27% респондентов заявили, что "Путин сможет добиться успеха в борьбе с коррупцией, проведя решительную чистку рядов чиновников высшего ранга и ужесточая наказания за подобные преступления". При этом 17% наших сограждан уверены, что президент сам "во многом зависит от коррумпированных чиновников", а 6% считают, что Путин в коррупции заинтересован.

В тоже время большинство россиян (89%) считают недопустимой коррупцию в органах власти, а 5% к этому явлению относятся спокойно.