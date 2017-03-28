Роснефть проиграла наши интересы в европейском суде

Европейский суд в Люксембурге признал законными санкции ЕС против "Роснефти". В решения суда ЕС говорится, что "нет никаких элементов", которые могли бы поставить под сомнение законность введенных санкций. В коммюнике отмечается, что соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Россией не противоречит ограничениям. В самой компании это решение назвали незаконным и политизированным.

Совет Евросоюза ввел санкции против "Роснефти" в 2014 году. В октябре того же года компания обжаловала ограничения в Высоком суде Лондона, который не смог сам разобраться в ситуации и передал дело в европейский суд.

Интересно, а никому не пришло еще подать в суд в Киеве на действия Украины? Нет? А то уже пора.

Ну прикиньте сами - ЕС вводит санкции, которые, по мнению самой компании Роснефть, изменяют конкурентную ситуацию на рынке в пользу ЕС, а установить справедливость предлагается европейскому же суду! По идее это само по себе является основанием отвода суду, но ведь Роснефть такого отвода не заявляла!

Вообще до недавнего времени Роснефть считалась российской компанией, то есть контроль за ее активами вроде бы принадлежал государству. Но не так давно Роснефть добилась разрешения самой себя приватизировать, и теперь не знаю, так ли это на сегодняшний день?

Во всяком случае важное для себя решение Роснефть передоверила европейскому суду, а не российскому. То есть часть суверенитета Российской Федерации в том, что касается интересов вроде бы государственной компании Роснефть, оказалась передана Евросоюзу. Нет? Не так?

Конечно решения российского суда необязательны для Евросоюза. Но почему решения евросуда российская компания ставит выше решений национального суда? Разве Россия уже член ЕС или стремится туда вступить, подписывала соглашение об евроинтеграции - то есть каким-то образом передавала часть своего суверенитета структурам ЕС?

Да, конечно, Роснефть вышла на рынок европейских ценных бумаг, ее собственность постепенно распыляется между иностранными юридическими и физическими лицами (как российского происхождения, так и прочими), но в чем тут интерес граждан России, которые по конституции и являются властью в РФ, то есть российским государством? Мне как гражданину России никто не объяснял выгод от этого. А вот убытки компании Роснефть публикуются, равно и отчеты о зарплате ведущих менеджеров этой, номинально все еще государственной компании. И уровень зарплат этих достойных граждан никак не соотносится со средними доходами прочих граждан РФ, из чего можно сделать вывод об особом управленческом (производственном, научном) вкладе этих граждан в экономику страны... Однако ж где достижения?

Во всяком случае, в области права достижений не много. К примеру, в Роснефти считают решение евросуда "незаконным". А на основании каких законов? Может быть, по российским законам оно и незаконное, но в нормы ЕС вполне вписывается. Но почему Роснефть и стоящее за ним российское государство в одностороннем порядке признает для себя обязательным следование именно европейским нормам? А не собственным...

Ах да, мы (в смысле в лице компании Роснефть) вышли на европейские рынки ценных бумаг. А нам-то что от этого? В смысле народу Российской Федерации? У нас пока зарплаты и пенсии не в европейских депозитарных расписках выдают почему-то... И даже не в евро. И соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Россией нас почему-то никак не затрагивает - Россия вроде бы сотрудничает, а ее граждане нет.

Впрочем, у Роснефти есть хороший шанс отменить европейские санкции против себя - это перестать быть российской компанией. К чему, в общем, и идет.

Но вот нам, гражданам России, это надо? Чтобы отдельная группа граждан Роснефти освободилась от обязательств перед российским государством и полностью перешла в европейскую юрисдикцию?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск