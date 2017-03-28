Медведев получил землю в Плесе за 39 рублей в год

Связанная с премьер-министром России Дмитрием Медведевым фирма "Орион" получила в аренду на 49 лет участок земли в 4108,49 га в Плесе за 39 рублей 32 копейки в год, сообщает "Собеседник". По данным издания, арендатор получил землю без конкурса, так как других желающих на этот участок якобы не оказалось. При этом, актуальная рыночная ставка по продаже права аренды одного гектара в Ивановской области на 49 лет начинается от 2 млн рублей. "То есть в лучшем случае заповедный участок Медведева никак не может стоить дешевле 8 млрд, или порядка 165 млн рублей в год. Минимум", – пишет издание.

Также отмечается, что три года назад администрация Ивановской области выдала «Ориону» разрешение на доставку в охотничье хозяйство в Плесе 50 маралов. Животных привезли автомобильным транспортом c Алтая в приготовленный для них вольер площадью 124 га и по специально оговоренному графику уже начали выпускать на волю.

Напомним, в сентябре 2016 года о даче у города Плёс Ивановской области, якобы построенной на деньги Леонида Михельсона для Медведева, рассказал Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Тогда сообщалось, что объект охраняется ФСО и над ним есть бесполетная зона. По данным ФБК, на территории усадьбы, огороженной 6-метровым забором, имеется лыжный склон с подъемником, десяток гостевых домов, две станции спецсвязи, три вертолетные площадки, футбольное поле, гостиница для персонала, два больших пруда, каскадный бассейн и главный дом - реконструированная усадьба "Миловка" 1775 года с небольшой часовней. По подсчетам ФБК, возвести этот комплекс в целом стоило 25-30 млрд рублей. Сначала усадьба находилась в собственности некоммерческого фонда "Дар" (в 2010 году переименованным в «Орион»), который связан с Фондом социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. По данным ФБК, 33,6 млрд рублей фонду "Дар" пожертвовали в 2007 году акционеры газовой компании "Новотэк" Леонид Симановский и Леонид Михельсон.