Милонов объяснил протестную активность молодежи сексуальной неудовлетворенностью и порнозависимостью

Молодые участники антикоррупционной акции "Он нам не Димон", прошедших по всей стране 26 марта, митинговали из-за сексуальной неудовлетворенности и частого просмотра порнофильмов, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. "В 16 лет у тебя одни настроения, в 18 – другие, а в 25 уже берутся за голову. Я думаю, что любовь к Алексею Навальному пройдет по мере того, как молодые люди будут прекращать смотреть порнофильмы и переключатся на построение серьезных отношений с нормальными девушками", - цитирует единоросса ЗАКС.Ру.

По его словам, все протестные мероприятия были постановкой, и депутат так и не смог понять, чего же на самом деле требовали протестующие. "Школьники – они дурачки. А Навальный, как последняя гомосятина и подонок, использовал детей! Их легко обмануть, и они ничего еще не понимают", - утверждает депутат.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, в 84 городах России состоялись антикоррупционные митинги, в ходе которых прошли массовые задержания вышедших на улицы протестующих. Так, в Москве, по последним данным, были задержаны 1030 человек. Как передает ОВД-Инфо, сегодня должны быть вынесены решения по задержанным, оставленным на вторые сутки в 11 отделах полиции, на которых были составлены протоколы о правонарушениях, влекущих административный арест.