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Московский листок

Милонов объяснил протестную активность молодежи сексуальной неудовлетворенностью и порнозависимостью

Опубликовано 28.03.2017 в разделе комментариев 3

Милонов объяснил протестную активность молодежи сексуальной неудовлетворенностью и порнозависимостью

Молодые участники антикоррупционной акции "Он нам не Димон", прошедших по всей стране 26 марта, митинговали из-за сексуальной неудовлетворенности и частого просмотра порнофильмов, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. "В 16 лет у тебя одни настроения, в 18 – другие, а в 25 уже берутся за голову. Я думаю, что любовь к Алексею Навальному пройдет по мере того, как молодые люди будут прекращать смотреть порнофильмы и переключатся на построение серьезных отношений с нормальными девушками", - цитирует единоросса ЗАКС.Ру.

По его словам, все протестные мероприятия были постановкой, и депутат так и не смог понять, чего же на самом деле требовали протестующие. "Школьники – они дурачки. А Навальный, как последняя гомосятина и подонок, использовал детей! Их легко обмануть, и они ничего еще не понимают", - утверждает депутат.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, в 84 городах России состоялись антикоррупционные митинги, в ходе которых прошли массовые задержания вышедших на улицы протестующих. Так, в Москве, по последним данным, были задержаны 1030 человек. Как передает ОВД-Инфо, сегодня должны быть вынесены решения по задержанным, оставленным на вторые сутки в 11 отделах полиции, на которых были составлены протоколы о правонарушениях, влекущих административный арест.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Вся власть Советам трудящихся!
О спектакле написал 28.03.2017 16:29
Для обмана населения Кремль устроил в стране спектакль под названием "Против коррупции", используя для этого своего агента, предварительно раскрученного в СМИ - представителя буржуазии Навального. C использованием состряпанного и размещенного в Сети компромата на Медведева. Для убеждения в своей непричастности к этой протестной акции власть наложила запрет на проведение мероприятий и осуществила театральный арест своего агента.
С какой целю устраивался этот спектакль? Да с целью отвлечения населения от насущных проблем, от растущего его обнищания. Что нужно было плебсу Древнего Рима в первую очередь? - "Хлеба и зрелищ!" Вот и в РФ было предоставлено зрелище - митинги, на которых из толпы раздавались крики "Долой коррупцию!" и т.п. Зрелище также потребовалось чтобы внушить населению, что устранение коррупции может способствовать значительному улучшению их жизни. Но главной целью Кремля является: не допустить массовых выступлений народа против буржуазного режим, его антинародной сущности и бесперспективности в отношении экономического развития и повышения уровня жизни большей части населения. Власть понимает, что такое опасное для нее выступление народных масс нужно подменить протестами против некоторых пороков буржуазного государства, но сохранить свою власть во чтобы то ни стало. Только социалистическая революция с переходом в стране власти к представителям трудящихся, с упразднением права частной собственности на объекты бывшей социалистической собственности, которую буржуазия присвоила себе преступным путем, сможет остановить неизбежно углубляющийся экономический кризис и вывести страну на путь развития и прогресса.
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Милонов
- кто это? написал 28.03.2017 15:58
"После прошедшего 9 декабря 2012 года митинга против застройки жители квартала 2А и 2Г "Ульянка" выдвинули требования принудительного психиатрического освидетельствования и лишения Милонова статуса депутата."
Википедия.
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(без названия)
СтарпЁр написал 28.03.2017 15:58
Странно, что когда идет набор в Думу, то с кандидатов справки из психдиспансеров не требуют. Милонов производит впечатление ebanutoго на всю голову.
***
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