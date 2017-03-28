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Московский листок

Путин подписал закон о натуральном возмещении по ОСАГО

Опубликовано 28.03.2017 в разделе комментариев 0

Путин подписал закон о натуральном возмещении по ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о натуральном возмещении вреда по ОСАГО в результате ДТП. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, на денежные выплаты граждане смогут рассчитывать только в исключительных случаях: это полная гибель автомобиля, превышение стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО (400 тысяч руб.), если потерпевший не согласен доплатить.

В остальных случаях автовладелец будет обязан воспользоваться услугами станций технического обслуживания (СТО) из перечня, предложенного ему страховой компанией, или же согласовать со страховщиком ремонт на СТО, которая не входит в этот список. Ремонт автомобиля по ОСАГО будет осуществляться без учета износа, детали, бывшие в употреблении, использовать запрещается. Гарантия на проведенные работы должна составить шесть месяцев, в случае кузовного ремонта и лакокрасочных работ — до года, при этом на ремонт отводится не более 30 дней с момента предоставления автомобиля в сервис.

Новые правила возмещения не будут касаться старых договоров ОСАГО.

 

 



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