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Московский листок

Путин запретил "нежелательным" НКО создавать юрлица в России

Опубликовано 28.03.2017 в разделе комментариев 1

Путин запретил "нежелательным" НКО создавать юрлица в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете "нежелательным" международным неправительственным организациям (НПО) создавать российские юрлица. Документ, принятый Госдумой 15 марта и одобренный Советом Федерации 22 марта, опубликован на официальном портале правовой информации.

Федеральный закон направлен на введение запрета на создание на территории РФ юридических лиц либо участие в них в отношении иностранной или международной неправительственной организации, чья деятельность была признана нежелательной на территории РФ, говорится в сопроводительных документах. Действующее законодательство запрещает нежелательным НКО создавать структурные подразделения в России, но не содержит запрета на создание ими российских юридических лиц.

В настоящее время в РФ "нежелательными" признаны семь НПО. Среди них фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, Национальный Демократический Институт Международных отношений, а также Фонд инвестирования в развитие СМИ.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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В лад написал 28.03.2017 18:00
Сорос оборжался, после того, как вывез из РФ сотни тысяч ученых.
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