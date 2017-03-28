Путин запретил "нежелательным" НКО создавать юрлица в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете "нежелательным" международным неправительственным организациям (НПО) создавать российские юрлица. Документ, принятый Госдумой 15 марта и одобренный Советом Федерации 22 марта, опубликован на официальном портале правовой информации.

Федеральный закон направлен на введение запрета на создание на территории РФ юридических лиц либо участие в них в отношении иностранной или международной неправительственной организации, чья деятельность была признана нежелательной на территории РФ, говорится в сопроводительных документах. Действующее законодательство запрещает нежелательным НКО создавать структурные подразделения в России, но не содержит запрета на создание ими российских юридических лиц.

В настоящее время в РФ "нежелательными" признаны семь НПО. Среди них фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, Национальный Демократический Институт Международных отношений, а также Фонд инвестирования в развитие СМИ.