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Московский листок

Избирком Петербурга одобрил проведение референдума по Исаакиевскому собору

Опубликовано 28.03.2017 в разделе комментариев 2

Избирком Петербурга одобрил проведение референдума по Исаакиевскому собору

Избирательная комиссия Петербурга единогласно одобрила ходатайство о проведение референдума, который определит будущую принадлежность Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спас на Крови, передает Интерфакс.

Отмечается, что в инициативную группу вошли 22 человека, в том числе шесть депутатов Законодательного собрания от "Яблока", "Справедливой России" и "Партии роста", представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

Горожанам предлагается ответить на следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?".

Напомним, ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Украина, Сирия.Трамп,Храмы..............................................настопиZдело!
В лад написал 28.03.2017 17:57
А референдум по возврату природных ресурсов от упырей народу-слабо!
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кукиш чаплынм
Аван-гард написал 28.03.2017 17:48
Никаких референдумов!!! РПЦ отделена государства. Она образована Сталиным в 1943 году и не имеет прав даже на имущество дореволюционной Церкви
И слишком заумно. Нужны комментарии и разъяснения. Надо было проще.
"Вы согласны на передачу государственного Исаакия в собственность РПЦ для извлечения ею прибылей за счет горожан?"
Как-то так
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