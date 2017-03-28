Избирком Петербурга одобрил проведение референдума по Исаакиевскому собору

Избирательная комиссия Петербурга единогласно одобрила ходатайство о проведение референдума, который определит будущую принадлежность Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спас на Крови, передает Интерфакс.

Отмечается, что в инициативную группу вошли 22 человека, в том числе шесть депутатов Законодательного собрания от "Яблока", "Справедливой России" и "Партии роста", представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

Горожанам предлагается ответить на следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?".

Напомним, ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование.