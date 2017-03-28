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Московский листок

В МВД заявили, что проявили к протестующим "лояльность" и пообещали так больше не делать

Опубликовано 28.03.2017 в разделе комментариев 2

В МВД заявили, что проявили к протестующим "лояльность" и пообещали так больше не делать

МВД России будет действовать жестче, чем в ходе несанкционированной акции 26 марта, в случае "нарастания провокационных действий" в стране, заявил заместитель главы МВД России Игорь Зубов. Он отметил, что имеющийся у МВД арсенал сил и средств намного шире того, что был задействован в воскресенье. "Если в будущем провокационные действия будут нарастать, то наш имеющийся арсенал, который мы можем применить, значительно шире", - цитирует Зубова ТАСС.

По его словам, еще до начала акции "Он нам не Димон" ведомство дало установку сотрудникам полиции, которые обеспечивали безопасность в центре Москвы, быть максимально лояльными, свести к минимуму задержания и не применять силу.

"Я могу сказать, что установка, которая была дана нашим сотрудникам, - быть максимально лояльными, не допускать провокаций, свести к минимуму задержания и не применять силу", - сказал силовик.

"Это была специальная операция по обеспечению безопасности и правопорядка, она заранее готовилась. Со стороны участников акции это была провокация", - сказал замглавы МВД.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Александр написал 28.03.2017 19:06
Что-то они не принимают жестких мер по отношению к выродкам преступных элиментов , гоняющих по улицам Москвы на дорогих автомобилях, к чехам и дагам с огнестрельным оружием и ножами.Продажные полицаи трусливо ссут трогать
выродков своих хозяев.
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(без названия)
Виктор написал 28.03.2017 19:03
А МВД готово жестко спросить с Димона? Или поджилки трясутся?
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