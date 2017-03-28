В МВД заявили, что проявили к протестующим "лояльность" и пообещали так больше не делать

МВД России будет действовать жестче, чем в ходе несанкционированной акции 26 марта, в случае "нарастания провокационных действий" в стране, заявил заместитель главы МВД России Игорь Зубов. Он отметил, что имеющийся у МВД арсенал сил и средств намного шире того, что был задействован в воскресенье. "Если в будущем провокационные действия будут нарастать, то наш имеющийся арсенал, который мы можем применить, значительно шире", - цитирует Зубова ТАСС.
По его словам, еще до начала акции "Он нам не Димон" ведомство дало установку сотрудникам полиции, которые обеспечивали безопасность в центре Москвы, быть максимально лояльными, свести к минимуму задержания и не применять силу.
"Я могу сказать, что установка, которая была дана нашим сотрудникам, - быть максимально лояльными, не допускать провокаций, свести к минимуму задержания и не применять силу", - сказал силовик.
"Это была специальная операция по обеспечению безопасности и правопорядка, она заранее готовилась. Со стороны участников акции это была провокация", - сказал замглавы МВД.
|
|
Александр написал 28.03.2017 19:06
выродков своих хозяев.
Виктор написал 28.03.2017 19:03