В МВД заявили, что проявили к протестующим "лояльность" и пообещали так больше не делать

МВД России будет действовать жестче, чем в ходе несанкционированной акции 26 марта, в случае "нарастания провокационных действий" в стране, заявил заместитель главы МВД России Игорь Зубов. Он отметил, что имеющийся у МВД арсенал сил и средств намного шире того, что был задействован в воскресенье. "Если в будущем провокационные действия будут нарастать, то наш имеющийся арсенал, который мы можем применить, значительно шире", - цитирует Зубова ТАСС.

По его словам, еще до начала акции "Он нам не Димон" ведомство дало установку сотрудникам полиции, которые обеспечивали безопасность в центре Москвы, быть максимально лояльными, свести к минимуму задержания и не применять силу.

"Я могу сказать, что установка, которая была дана нашим сотрудникам, - быть максимально лояльными, не допускать провокаций, свести к минимуму задержания и не применять силу", - сказал силовик.

"Это была специальная операция по обеспечению безопасности и правопорядка, она заранее готовилась. Со стороны участников акции это была провокация", - сказал замглавы МВД.