В Махачкале протестующие дальнобойщики в знак протеста проехали по кольцевой дороге

В Дагестане водители 300 фур участвующих в протестной акции против системы "Платон" централизованно подъехали к Махачкале и намерены проехать по кольцевой дороге города.

"Мы проедем по кольцевой дороге Махачкалы, чтобы показать свое недовольство: нас лишают единственной работы в регионе", - цитирует РБК дальнобойщика Абдула Абдулаева. По его словам, после Махачкалы водители вернутся на стоянки в город Кизилют (68 км до Махачкалы) и в столицу Ингушетии Магас (259 км до Махачкалы), где продолжат акцию. "Беспорядков нам не нужно, революции делать не будем", - отметил Абдулаев.

Напомним, бессрочная всероссийская стачка грузоперевозчиков стартовала 27 марта. Грузоперевозчики потребовали полностью отменить систему «Платон», транспортный налог, а также потребовали отставки правительства, «ведущего неэффективную экономическую политику».

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