Из Московской консерватории уволилась преподаватель, читавшая лекции о "пятой колонне" и "врагах народа"

Преподаватель курса "Основы культурной политики России" Фарида Кульмухаметова Московской консерватории имени Чайковского, которая читала студентам лекции о "пятой колонне" и врагах народа, уволилась по собственному желанию, сообщают «Новые известия» со ссылкой на проректора по учебной работе Ларису Слуцкую.

По ее словам Слуцкой, Кульмухаметова написала заявление с просьбой уволить ее с занимаемой должности по собственному желанию после проведенной беседы с заведующим кафедрой Гуманитарных наук Олегом Марченко. Ректор консерватории Александр Соколов подписал заявление.

Ранее стало известно, что инициативная группа консерватории передала в ректорат обращение на имя Слуцкой с просьбой заменить Кульмухаметову. Под ним подписались более 120 человек.

В документе говорится, что высказывания Кульмухаметовой «показывают её полную некомпетентность в тех вопросах, которые она пытается освещать на своих лекциях». Авторы обращения также назвали неприемлемыми ее рассуждения по поводу «пятой колонны».

Напомним, ранее студенты консерватории опубликовали видео с лекции Кульмухаметовой на уроке "Основы государственно культурный политики РФ". В ходе не студентам рассказали, что такое пятая колонна в России, какую угрозу государству она несет и кого необходимо считать "врагами народа". В частности, в списке "врагов народа" оказались глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, главный редактор журнала "The New Times" Евгения Альбац, журналист Аркадий Бабченко, актриса Лия Ахеджакова, экономист Егор Гайдар и его супруга, телеведущая Ксения Собчак, первый президент СССР Михаил Горбачев, украинско-татарский политик Мустафа Джемилев, журналист и телеведущий Евгений Киселев, шахматист Гарри Каспаров, телеведущий Владимир Познер, музыкант Андрей Макаревич, политик Илья Пономарев, тележурналист и публицист Николай Сванидзе, обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина, публицист Станислав Белковский, ведущая программы на радиостанции "Эхо Москвы" Нателла Болтянская, предприниматель и политик Константин Боровой, писатель Дмитрий Быков, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, политик Леонид Волков, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков и тд.