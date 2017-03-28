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Московский листок

Навальный обогнал в YouTube все федеральные каналы

Опубликовано 28.03.2017 в разделе комментариев 3

Навальный обогнал в YouTube все федеральные каналы

Видеоблог основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в YouTube обогнал по количеству подписчиков все крупнейшие федеральные каналы. Как сообщает ЗакС.ру, такие данные следуют из рейтинга, формируемого сервисом WhatStat.

В настоящее время на канал оппозиционера подписано 678 тысяч пользователей, которые просмотрели видеоролики политика более 81 млн раз. В свою очередь, на российское отделение телеканала Russia Today подписано 663 тысячи человек, видеоблог канала "Россия 24" собрал 660 тысяч пользователей. Первый канал занимает в рейтинге 199-е место с 646 тысячами подписчиков.

Отмечается, что самым популярным материалом на канале Навального стал фильм-расследование "Он вам не Димон", опубликованный в интернете 2 марта. В нем рассказывается о предполагаемой элитной недвижимости премьера правительства Дмитрия Медведева на Рублевке, в Сочи и Петербурге, "родовом поместье" в Курской области, а также виноградниках в Краснодарском крае и итальянской Тоскане. На сегодня этот ролик посмотрело только в YouTube свыше 14 млн человек.

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Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик707 написал 28.03.2017 22:11
Карлики, конечно, уже вызывают отрыжку?
Подберут новых - высоких как алкаш Боря, но с такими карликовыми мозгами?
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(без названия)
Ёся написал 28.03.2017 21:49
С таким баблом, что ему подкидывают, он скоро во всем мире ТВ обгонит.
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кажись путин хотел явки в 70%?!
СанСаныч написал 28.03.2017 21:16
с такими дармоедами и 25 не будет. Выборы пройдут под самые что нинаесть массовые акции пртеста как бы киндер-сюрприз не корячился.
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