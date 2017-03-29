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Московский листок

Цель – отставка правительства!

Опубликовано 29.03.2017 в разделе комментариев 0

Максим Калашников о попытке власти обезглавить протест дальнобоев. На следующий день после Тверской. Не ослаблять нажим и требовать отставки правительства!



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