Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ГИБДД переходит на практику откупов?

Опубликовано 29.03.2017 в разделе комментариев 5

ГИБДД переходит на практику откупов?

В Подмосковье установят новый скоростной режим на 10 региональных дорогах, которые проходят в населенных пунктах. Вместо 60 километров в час будет установлена скорость в 50 километров в час. Пилотный проект запустят на Пятницком шоссе уже в этом году.  

Кроме того, на подмосковных трассах появится больше видеокамер в 2017 году.

"Разместим 1065 камер, которые будут контролировать скорость на дорогах. Это будет делаться не за счет средств бюджета, а за счет вложений инвестора. Мы их установим в этом году", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

- А вот с этого места, пожалуйста, подробней! - насторожился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Какого еще инвестора? Инвестируют в то, что дает прибыль. Так что, видеокамеры, которые фиксируют нарушения и раздают штрафы - это бизнес такой? То есть частный инвестор может вступить с государством в партнерские отношения, и на паях собирать мзду с проезжающих... И дело, видать, выгодное, раз сразу тысячу таких доходных камер готов установить инвестор. А мы, стало быть, оплачивая штраф за превышение скорости, обеспечиваем доход какому-то загадочному откупщику... Так может и мне возле дачи камеру установить, да и обирать проезжающих? Каждый может стать инвестором. Или не каждый, а только особо приближенный к правительству Подмосковья? А ведь классная инвестиция - ни сеять, ни пахать не надо, знай денежки собирай. Чем не средневековье, когда феодал давал откупщикам какие-то свои функции, скажем, налоги собирать или оброк. И всем хорошо - феодалу никаких хлопот, откупщику заработок, а этим, смердам вонючим... Ну кто ж о них думает? Они платить должны. Вот для них и знаки установлены - и не хочешь, а нарушишь. 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Re: проверено на себе
анти написал 29.03.2017 00:52
Вообще-то нормальные люди поставили пятиступки сразу, когда они появились. Но к тебе это не относится. Потому что оптимальный режим экономии топлива тебе неизвестен.
Ответить
Re: снижение аварийности и гибели людей раза в два
москвАч написал 29.03.2017 00:46
А если снизить до 5 км, то аварийности и гибели вообще не будет
Ответить
Re: проверено на себе
москвАч написал 29.03.2017 00:45
Вообще-то в "жигуле" (в классике) всего 4 передачи. А в книжке по сервису написано, что оптимальным режимом для "жигуля" является скорость 90 километров в час.
Ответить
(без названия)
!!!DAJAT-TO-TOT---BOG-!!&!!& написал 29.03.2017 00:44
-Таки снижение скорости с 60 до 50 км-ов-час даст снижение аварийности и гибели людей раза в два - то таки да!
Ответить
проверено на себе
анти написал 29.03.2017 00:30
Советские правила не были высосаны с пальца. При 60 км в час происходила экономия топлива, при этой скорости можно включать пятую передачу на Жигуле. Так что вы просто не поняли зачем эти правила менять.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за коррупцию в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Цель - отставка правительства!
Цель - отставка правительства!
29.03.2017
Лекция, за которую силовигарх и повесил Березовского
Лекция, за которую силовигарх и повесил Березовско...
27.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ГИБДД переходит на практику откупов? (5)
Цель - отставка правительства! (1)
Навальный обогнал в YouTube все федеральные каналы (6)
Из Московской консерватории уволилась преподаватель, читавшая лекции о "пятой колонне" и "врагах народа" (6)
В Махачкале протестующие дальнобойщики в знак протеста проехали по кольцевой дороге (0)
В МВД заявили, что проявили к протестующим "лояльность" и пообещали так больше не делать (20)
Избирком Петербурга одобрил проведение референдума по Исаакиевскому собору (6)
Путин запретил "нежелательным" НКО создавать юрлица в России (1)
Путин подписал закон о натуральном возмещении по ОСАГО (2)
Милонов объяснил протестную активность молодежи сексуальной неудовлетворенностью и порнозависимостью (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Мастер-класс пo переoбуванию в вoздухе
Максим Калашников Максим Калашников: Партия Дела: фронт нашей борьбы
Дарья Митина Дарья Митина: Сегoдня у меня день перепocтoв
Максим Калашников Максим Калашников: Финансированием украинской оборонки займутся сын олигарха Гуцериева и приятель Навального
Максим Калашников Максим Калашников: Цель отставка правительства!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss