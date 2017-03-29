ГИБДД переходит на практику откупов?

В Подмосковье установят новый скоростной режим на 10 региональных дорогах, которые проходят в населенных пунктах. Вместо 60 километров в час будет установлена скорость в 50 километров в час. Пилотный проект запустят на Пятницком шоссе уже в этом году.

Кроме того, на подмосковных трассах появится больше видеокамер в 2017 году.

"Разместим 1065 камер, которые будут контролировать скорость на дорогах. Это будет делаться не за счет средств бюджета, а за счет вложений инвестора. Мы их установим в этом году", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

- А вот с этого места, пожалуйста, подробней! - насторожился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Какого еще инвестора? Инвестируют в то, что дает прибыль. Так что, видеокамеры, которые фиксируют нарушения и раздают штрафы - это бизнес такой? То есть частный инвестор может вступить с государством в партнерские отношения, и на паях собирать мзду с проезжающих... И дело, видать, выгодное, раз сразу тысячу таких доходных камер готов установить инвестор. А мы, стало быть, оплачивая штраф за превышение скорости, обеспечиваем доход какому-то загадочному откупщику... Так может и мне возле дачи камеру установить, да и обирать проезжающих? Каждый может стать инвестором. Или не каждый, а только особо приближенный к правительству Подмосковья? А ведь классная инвестиция - ни сеять, ни пахать не надо, знай денежки собирай. Чем не средневековье, когда феодал давал откупщикам какие-то свои функции, скажем, налоги собирать или оброк. И всем хорошо - феодалу никаких хлопот, откупщику заработок, а этим, смердам вонючим... Ну кто ж о них думает? Они платить должны. Вот для них и знаки установлены - и не хочешь, а нарушишь.