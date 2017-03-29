Замдиректора Эрмитажа отправили на два месяца под домашний арест по делу о мошенничестве

Лефортовский суд Москвы поместил на два месяца под домашний арест заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает Интерфакс.

"Постановлением Лефортовского суда Москвы от 28 марта в отношении заместителя директора ФГБ УК (федеральное государственное бюджетное учреждение культуры - ИФ) "Государственный Эрмитаж" Новикова Михаила Ивановича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а всего до 23 мая 2017 года", - сообщила агентству пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

По ее словам, Новиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).

Ранее СМИ сообщили, что ФСБ арестовала главу департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры, сына замдиректора Эрмитажа Артема Новикова. В правоохранительных органах агентству пояснили, что Артем Новиков действительно был задержан 28 марта, но впоследствии был отпущен. Министерство культуры, в свою очередь, сообщило, что Новиков примет участие в коллегии ведомства.