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Московский листок

Замдиректора Эрмитажа отправили на два месяца под домашний арест по делу о мошенничестве

Опубликовано 29.03.2017 в разделе комментариев 1

Замдиректора Эрмитажа отправили на два месяца под домашний арест по делу о мошенничестве

Лефортовский суд Москвы поместил на два месяца под домашний арест заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает Интерфакс.

"Постановлением Лефортовского суда Москвы от 28 марта в отношении заместителя директора ФГБ УК (федеральное государственное бюджетное учреждение культуры - ИФ) "Государственный Эрмитаж" Новикова Михаила Ивановича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а всего до 23 мая 2017 года", - сообщила агентству пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

По ее словам, Новиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).

Ранее СМИ сообщили, что ФСБ арестовала главу департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры, сына замдиректора Эрмитажа Артема Новикова. В правоохранительных органах агентству пояснили, что Артем Новиков действительно был задержан 28 марта, но впоследствии был отпущен. Министерство культуры, в свою очередь, сообщило, что Новиков примет участие в коллегии ведомства.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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в особо крупном размере?
СтарпЁр написал 29.03.2017 10:24
Ну, дык, реставрация дело денежное, а, уж, Эрмитажа и подавно. Этот хорЁк много лет с нее сам кормится и других не забывает.
***
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