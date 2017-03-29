ВЦИОМ: четверть россиян выступают за признание ДНР и ЛНР

30% россиян считают, что РФ не должна вмешиваться в спор о суверенитете самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, еще четверть (25%) полагают, что России необходимо официально признать ДНР и ЛНР. Об этом свидетельствуют результаты мартовского соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости.

При этом, 9% опрошенных выступают за помощь ЛНР и ДНР в расширении автономии в составе Украины, а 4% респондентов уверены, что Россия должна помочь Киеву восстановить контроль над Донбассом.

78% опрошенных знают о транспортной блокаде Киева в отношении ДНР и ЛНР. 30% респондентов хорошо разбираются в этом вопросе. Еще 48% лишь урывками слышали об этих событиях. Впервые о блокаде от организаторов опроса узнали 22% россиян.

20% уверены, что в условиях блокады Россия ничего не должна предпринимать. 15% опрошенных выступают за помощь жителям самопровозглашенных республик, 7% уверены, что Россия должна вести переговоры с властями Украины, чтобы решить ситуацию мирным путем.