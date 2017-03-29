Лауреаты "Ники" выступили в защиту задержанных 26 марта

Лауреаты российской национальной премии «Ника» на церемонии награждения выступили в поддержку активистов, задержанных на несанкционированных акциях протеста против коррупции 26 марта и призвали власть прислушаться к их мнению, передает ТАСС.

"Я так же, как и многие из нас в воскресенье смотрел то, что происходило в стране, и мне кажется, что государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми, со школьниками и со студентами. Никто из политиков не желает их услышать, никто с ними не разговаривает… Они боятся это делать. Терпеть это больше не возможно", - заявил режиссер Александр Сокуров, получивший кинопремию "Ника" в почетной номинации "Честь и достоинство".

Режиссер также обратил внимание на жесткие действия силовиков при задержании участвовавших в акциях женщин. "Я хочу обратиться к нашим депутатам. К мужчинам-депутатам, потому что женщины такого закона нового не примут. Давайте мы примем закон, который запрещает арестовывать и вообще прикасаться к женщинам и девушкам, участвующим в протестных акциях", - сказал Сокуров.

От также отметил, что ждет от президента ответа на вопрос о судьбе режиссера Олега Сенцова, которого в 2014 году осудили на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

В свою очередь лауреат "Ники" в номинации "Открытие года", создатель фильма "Коллектор" Алексей Красовский со сцены призвал киносообщество каким-нибудь образом повлиять на судьбу задержанных участников митингов. "Я хочу попросить вас использовать свою власть, чтобы что-то изменить в их судьбе", - сказал он.

Его поддержал глава театра "Ленком" Марк Захаров. "Счастлив, что Красовский сказал о некоторых наших болевых и тяжелых проблемах нашей жизни", - отметил он.