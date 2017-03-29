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Московский листок

Прокуратура извинилась перед Евгенией Чудновец

Опубликовано 29.03.2017 в разделе комментариев 0

Прокуратура извинилась перед Евгенией Чудновец

Прокурор Катайского района Курганской области Денис Попов от имени государства принес Евгении Чудновец письменное официальное извинение в связи с необоснованным привлечением ее к уголовной ответственности. Документ на своей странице в Facebook опубликовал ее гражданский муж Андрей Мясников.

"В соответствии с требованиями ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса РФ от имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности", - говорится в документе.

В письме также отмечается, что Чудновец имеет право обратиться в суд для получения денежной компенсации за незаконное уголовное преследование.

Напомним, Евгения Чудновец была осуждена на шесть месяцев колонии за репост видеоролика, на которой сотрудники детского лагеря издеваются над мальчиком. Женщину признали виновной в распространении детской порнографии (по части 2 статьи 242.1 Уголовного кодекса РФ). 6 марта Курганский областной суд отменил обвинительный приговор Чудновец.

 



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