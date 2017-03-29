Путинские "наркомы" шутят. А натовские готовятся к войне

Зампредседателя правительства России Дмитрий Рогозин прокомментировал в Facebook отказ латвийского депутата пользоваться лифтами из-за нежелания «кормить российскую экономику».

«Нужно еще назло нам уши отморозить», — написал вице-премьер в среду, 29 марта.

Я рад, что в правительстве РФ сохраняют отменное чувство юмора. И стараются поделиться с нами своим хорошим настроением.

Однако ж, как мне кажется, в задачи вице-премьера по оборонной промышленности входят несколько иные вещи, нежели веселить публику.

Когда, наконец, полетит "Булава", и не куда попало, а в строго заданном направлении?

Когда истребитель пятого поколения получит соответствующий двигатель и вооружение?

Когда на вооружение встанут комплексы "Воевода-2"?

Когда вместо старого корыта "Адмирал Кузнецов" у нас появятся полноценные ударные авианосные группы?

Когда лучший в мире танк "Армата" получит наконец башню?

А я отвечу, когда. Когда министры перестанут шутить, и займутся своими прямыми обязанностями. А если не способны, то можно же перейти на эстраду. Ну или, в крайнем случае, в лагерную самодеятельность.

"Промышленное производство в России в феврале 2017 года снизилось на 2,7% по сравнению с февралем прошлого года, говорится в материалах Росстата. В январе рост промпроизводства составил 2,3%. За январь-февраль этот показатель снизился на 0,3%."

Рост промпроизводства в РФ оказался блефом

Некто Путин сегодня своим указом увеличил штатную численность вооруженных сил. Замечательно! А чем воевать? Вот когда мы услышим о росте числа занятых в оборонной промышленности в сочетании с ростом числа зарплат, можно будет считать, что какие-то реальные сдивги с оброноспособностью действительно происходят. А пока - только лишь один PR от вице-премьера, которого, похоже, именно для этого и назначили. Министр обороны устраивает шоу на устаревших танках и штурмует деревянную копию Рейхстага, а вице-премьер по оборонке долбит вероятного противника в Твиттере.

Тем временем из 7 авиационных КБ сталинского периода ни одно не способно больше давать хоть какую-то отдачу. По коридорам как тени прошлого бродят старики-конструкторы, да молодая поросль "эффективных менеджеров" со специалистами по PR. Все производство боевой авиации фактически сосредоточено в Иркутске, все остальное - уничтожается. А может ли один авиационный завод заменить всю авиационную промышленнсть СССР?

То же самое с баллистическими ракетами - все висит на Воткинском заводе. А он не может больше, чем способен.

История с многолетней затянувшейся реконструкцией "Адмирала Горшкова" показывает, что производства, способного создавать большие корабли для океанской зоны у нас просто нет, и никого это сильно не волнует.

Тоже самое с палубной авиацией - произвести какое-то потребное количество МиГ-29К мы еще способны, а вот палуб, куда ему садиться, нет - вообще нет.

О восстановительных работах по истребителю вертикального взлета Як-141 никто даже и не думает, хотя в проекте будущего вертолетоносца он был бы не лишним.

Об общих объемах производства в "возрождающейся" боевой авиации я уже писал.

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Поставки боевых и учебно-боевых самолетов нового производства в Вооруженные Силы России в 2008-2016 годах

Для сравнения: С 1982 по 1991 год МАПО им. П. В. Дементьева выпустило одних лишь истребителей МиГ-29 1200 единиц. Кроме того, почти 200 «спарок» МиГ-29УБ было собрано заводом в Нижнем Новгороде.

И это только малая толика тех дыр, что зияют в отечественном оборонном комплексе - уже даже неприлично на людях появляться с такими дырами. Срам виден.

А что у вероятного противника? Дональд Трамп ставит раком своих европейских союзников по НАТО, чтобы они несли пропорциональные расходы по содержанию альянса. И он, похоже, додавит их - и вместе с американским ВПК, расходы которого за последнее время заметно выросли, заработает оборонная промышленность европейских стран.

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Что происходит?

Раскручивая мифическую путинскую военную угрозу (а наши и рады подыгрывать со своими надувными танками), американские консерваторы увеличивают финансирование военно-промышленного комплекса, в том числе его инновационных составляющих. Конгресс и Сенат уже просто визжат от ужаса и готовы изыскивать любые средства, чтобы "зеленые человечки" не высадились во Флориде или не вошли в Париж. Им подыгрывает Европа - русские вот-вот войдут в Прибалтику! Вот вот-вот оккупируют Финляндию. Уже оккупировали Украину и страшный Захарченко уже грозит взять Киев.

А то, что "зеленых человечков" всего одна бригада - это ничего... Что танков просто считай что нет. Что боевой авиации на три часа боя с НАТО. Что "Искандеров" всего два полка, а ядерных боеголовок к ним вообще не существует. Что стратегические ядерные силы составляют 10 процентов от советских, и те в случае превентивного ядерного удара будут уничтожены практически полностью.

Зато мы здорово шутим над мудаком-депутатом из Прибалтики...

Анатолий Баранов