Реальные доходы россиян падают четвертый год подряд

Реальные доходы россиян четвертый год подряд показывают отрицательную динамику, несмотря на оптимистичные заверения властей, констатируют эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в своем новом макроэкономическом исследовании.

По данным АКРА, падение реальных располагаемых доходов населения в 2017 году составит 0,2% после 5,9% в прошлом году, 3,2% в 2015 и 0,7% в 2014. Положительную динамику реальных располагаемых доходов населения можно ожидать не ранее 2018 года. При этом, доходы будут увеличиваться так медленно, что уровень 2014 года будет достигнут только через 7-8 лет.

Эксперты отмечают, что средняя зарплата по стране увеличится с 36 699 до 39 030 рублей, однако прибавку "съест" инфляция, налоги и сборы.

В АКРА считают, что даже при условии, что цены на нефть вернутся к отметкам 55-58 долларов за баррель, потенциальный рост ВВП России в ближайшие пять лет будет ограничен 1-1,5%.

Эксперты отмечают, что проблема для России заключается в том, что "свободных трудовых ресурсов, как и незагруженных мощностей, сейчас уже почти нет: безработица находится на исторически низком уровне (5,5%), а загрузка мощностей в промышленности (68%) близка к наблюдавшемуся максимуму".

"В ближайшие пять лет - даже с учетом увеличения доли работающих людей старше пенсионного возраста и миграционного нетто-притока - численность трудоспособного населения сократится на 2-2,5%. Приток мигрантов будет сдерживаться сравнительно дешевым рублем и сходными негативными демографическими тенденциями на всем постсоветском пространстве", - говорится в прогнозе агентства. В результате Россия будет расти в 3-6 медленнее, чем мировая экономика, накапливая отставание от развитых стран.