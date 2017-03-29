Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Реальные доходы россиян падают четвертый год подряд

Опубликовано 29.03.2017 в разделе комментариев 1

Реальные доходы россиян падают четвертый год подряд

Реальные доходы россиян четвертый год подряд показывают отрицательную динамику, несмотря на оптимистичные заверения властей, констатируют эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в своем новом макроэкономическом исследовании.

По данным АКРА, падение реальных располагаемых доходов населения в 2017 году составит 0,2% после 5,9% в прошлом году, 3,2% в 2015 и 0,7% в 2014. Положительную динамику реальных располагаемых доходов населения можно ожидать не ранее 2018 года. При этом, доходы будут увеличиваться так медленно, что уровень 2014 года будет достигнут только через 7-8 лет.

Эксперты отмечают, что средняя зарплата по стране увеличится с 36 699 до 39 030 рублей, однако прибавку "съест" инфляция, налоги и сборы.

В АКРА считают, что даже при условии, что цены на нефть вернутся к отметкам 55-58 долларов за баррель, потенциальный рост ВВП России в ближайшие пять лет будет ограничен 1-1,5%.

Эксперты отмечают, что проблема для России заключается в том, что "свободных трудовых ресурсов, как и незагруженных мощностей, сейчас уже почти нет: безработица находится на исторически низком уровне (5,5%), а загрузка мощностей в промышленности (68%) близка к наблюдавшемуся максимуму".

"В ближайшие пять лет - даже с учетом увеличения доли работающих людей старше пенсионного возраста и миграционного нетто-притока - численность трудоспособного населения сократится на 2-2,5%. Приток мигрантов будет сдерживаться сравнительно дешевым рублем и сходными негативными демографическими тенденциями на всем постсоветском пространстве", - говорится в прогнозе агентства. В результате Россия будет расти в 3-6 медленнее, чем мировая экономика, накапливая отставание от развитых стран.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Даешь обобществление всех выпускаемых денег!!!
Лис написал 29.03.2017 12:01
Долой диктатуру богатых тварей!!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за коррупцию в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Цель - отставка правительства!
Цель - отставка правительства!
29.03.2017
Лекция, за которую силовигарх и повесил Березовского
Лекция, за которую силовигарх и повесил Березовско...
27.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Реальные доходы россиян падают четвертый год подряд (1)
Путинские "наркомы" шутят. А натовские готовятся к войне (2)
Прокуратура извинилась перед Евгенией Чудновец (0)
Лауреаты "Ники" выступили в защиту задержанных 26 марта (1)
ВЦИОМ: четверть россиян выступают за признание ДНР и ЛНР (2)
Замдиректора Эрмитажа отправили на два месяца под домашний арест по делу о мошенничестве (4)
ГИБДД переходит на практику откупов? (17)
Цель - отставка правительства! (11)
Навальный обогнал в YouTube все федеральные каналы (10)
Из Московской консерватории уволилась преподаватель, читавшая лекции о "пятой колонне" и "врагах народа" (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Смехуечки насмерть
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Я против ваших рож и поверхностных суждений !
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Опять лгут про гибель Ту-154
Дарья Митина Дарья Митина: Мастер-класс пo переoбуванию в вoздухе
Максим Калашников Максим Калашников: Партия Дела: фронт нашей борьбы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss