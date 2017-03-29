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Московский листок

Совет Федерации освободил от налогов попавших под санкции миллиардеров

Опубликовано 29.03.2017 в разделе комментариев 2

Совет Федерации освободил от налогов попавших под санкции миллиардеров

Совет Федерации в среду одобрил законопроект, освобождающий подпавших под западные санкции российских бизнесменов от уплаты налогов на доходы. На минувшей неделе поправку в налоговый кодекс, подготовленную депутатом от "Единой России" Андреем Макаровым, приняла в третьем чтении Госдума.

Согласно документу, в случае если в налоговом периоде в отношении физического лица действовали санкции иностранного государства, такое лицо может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом России вне зависимости от срока пребывания в стране при наличии такого резидентства в иностранном государстве. Для этого гражданину, попавшему под санкции, необходимо будет подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ о непризнании налоговым резидентом РФ с документом, подтверждающим его резидентство в иностранном государстве.

Кроме того, попавшие под санкции россияне смогут вернуть средства, которые они выплатили в качестве налогов с 1 января 2014 года.

Напомним, Евросоюз 13 марта продлил на полгода санкции, включающие заморозку активов и запрет на въезд в страны содружества, в отношении российских и украинских физических и юридических лиц. Всего в европейский санкционный список включены 150 физических лиц и 37 организаций. В американском списке фигурируют 56 россиян.

В частности, санкции коснулись владельца Volga Group Геннадия Тимченко, владельца «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга, владельца СМП Банка Бориса Ротенберга, совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, экс-президента РЖД Владимира Якунина, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
РЛМ написал 29.03.2017 13:25
Кто б сомневался, обголодались болезные.
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А говорили, что ...
СтарпЁр написал 29.03.2017 12:32
все вместе дружно затянем пояса, однако табачок то врозь.
*
"Приказ господина ВВ - всем пацакам надеть намордники и радоваться"
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