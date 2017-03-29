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Московский листок

Фонды "империи Медведева" отказались секретными организациями

Опубликовано 29.03.2017 в разделе комментариев 2

Фонды "империи Медведева" отказались секретными организациями

Благотворительные и некоммерческие фонды, фигурирующие в расследовании ФБК о недвижимости и активах премьера Дмитрия Медведева, не предоставляют отчетность Минюсту и не публикуют информацию о своей работе, сообщает "Новая газета".

Издание утверждает, что фнды «Дар», «Градислава», «Соцгоспроект», Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта (ФПЗОВС) и Фонд социально-культурных инициатив (ФСКИ) оказались секретными: только у одного из пяти есть интернет-сайт, у двух на здании есть таблички, а один вовсе не располагается по адресу регистрации. Также журналистам не удалось получить отчеты о деятельности этих организаций, хотя по закону об НКО, некоммерческие организации обязаны их ежегодно предоставлять в Минюст.

Единственный источник информации о том, как связанные с Медведевым фонды расходуют средства оказались базы типа «СПАРК». С помощью нее издание выяснило, что Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» в 2015 году в виде пожертвований получил 1,4 млрд рублей, а потратил на «иные мероприятия» 454,6 млн. При этом на зарплаты, командировки, содержание автомобилей и зданий затратили 224,7 млн и еще на 574 млн приобрели «основных средств, инвентаря и другого имущества». Также журналисты обнаружили, что фонд «Дар» требовал взыскать с компании «Рикко-Стиль» аванс 603,4 млн рублей за невыполненные работы по строительству здания с бассейном в селе Миловка под Плесом.

Фонд «Градислава» в 2013 году получил 549 млн руб. из неназванного источника. Эти деньги не классифицированы ни как пожертвования, ни как доход. Данных за другие годы не приводится.

«Соцгоспроект» в 2015 году получил 1 млрд руб., а потратил на благотворительную помощь 750 миллионов рублей. "Но на какие добрые дела пошли эти деньги, выяснить совершенно невозможно: никаких следов деятельности ни «Дара», ни «Градиславы» обнаружить не удалось", - утверждает издание.

Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта, владелец дома приемов «Псехако» под Сочи, в 2015 году отчитался, что потратил 160 млн рублей на благотворительную помощь — и 211 млн на содержание аппарата управления, то есть на зарплату, аренду и прочие собственные расходы. Издание отмечает, что Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта оказался единственной организацией, которая прислала в редакцию ответ. В нем говорится, что Фонд не является благотворительной организацией и имеет право не предоставлять информацию о доходах и расходах.

Напомним, накануне "Собеседник" сообщил, что связанная с премьер-министром России Дмитрием Медведевым фирма "Орион" получила в аренду на 49 лет участок земли в 4108,49 га в Плесе за 39 рублей 32 копейки в год. По данным издания, арендатор получил землю без конкурса, так как других желающих на этот участок якобы не оказалось. При этом, актуальная рыночная ставка по продаже права аренды одного гектара в Ивановской области на 49 лет начинается от 2 млн рублей. "То есть в лучшем случае заповедный участок Медведева никак не может стоить дешевле 8 млрд, или порядка 165 млн рублей в год. Минимум", – пишет издание.

Также отмечается, что три года назад администрация Ивановской области выдала «Ориону» разрешение на доставку в охотничье хозяйство в Плесе 50 маралов. Животных привезли автомобильным транспортом c Алтая в приготовленный для них вольер площадью 124 га и по специально оговоренному графику уже начали выпускать на волю.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 29.03.2017 13:38
Жидо-путинская либерал-фашистская кодла предателей Родины, воров, убийц, мародеров, наркоторговцев и педофилов создала целое фейковое "государство" под названием "РФ", которое не имеет никаких правоустанавливающих документов от СССР, а чего этой криминальной швали стоит в своем криминальном паханате создать целое кило липовых фондов?
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Придурки учите русский язык, а точнее возьмите за правило, набрал, проверил
Крокодил. написал 29.03.2017 13:30
Как понять заголовок?
Еще раз для тупых повторяю
Набрал - проверил
Набрал - проверил
Набрал - проверил
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