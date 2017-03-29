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Московский листок

Патриарх Кирилл обвинил интеллигенцию в революции 1917 года

Опубликовано 29.03.2017 в разделе комментариев 3

Патриарх Кирилл обвинил интеллигенцию в революции 1917 года

Революция 1917 года стала следствием "страшных преступлений" интеллигенции, заявил патриарх Кирилл на заседании палаты попечителей Патриаршей литературной премии. По его словам, именно интеллигенция несет ответственность "за страшные события столетней давности".

"Все, что произошло в ХХ веке, эта мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию, не является ли органическим следствием страшных преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны?" – цитирует патриарха Интерфакс.

По его словам, общество до настоящего момента не "примирилось в полной мере в том, что касается оценки событий столетней давности". "Наверное, трактовки останутся разными, но необходимо сделать все, чтобы их разнообразие не провоцировало новых гражданских конфликтов", - подчеркнул он.

"Слишком много крови было пролито, слишком большая цена была заплачена за то, чтобы мы могли преодолеть в наших сегодняшних реалиях последствия былой смуты, исключить возможность ее влияния на нашу жизнь", - отметил патриарх.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 29.03.2017 14:40
Это хорошо, что этот литрополит содомский, гоморсский и бутлегер всея Руси, кастрат Гундяев (агентурная кличка - "Михайлов") все-таки в истерике выдал главную тайну о том, что его персонаж древнееврейских сказок вовсе не всемогущий, а полнейший импотент, супротив интеллигенции, обладающей знаниями и знания ей дают истинное всемогущество, которым не обладает его злобный, свирепый, нелепый и никчемный персонаж древнееврейских сказок.
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Власть имущим
Ытак написал 29.03.2017 14:23
Не грабте народ, не доводите его до нищеты и не будет никаких революций.
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(без названия)
..Дмитрий..г.Запорожье. написал 29.03.2017 14:14
А поп Гундяев не уточнил какая именно революция?В 1917 г. было две революции.Февральская и октябрьская.
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