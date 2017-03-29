Патриарх Кирилл обвинил интеллигенцию в революции 1917 года

Революция 1917 года стала следствием "страшных преступлений" интеллигенции, заявил патриарх Кирилл на заседании палаты попечителей Патриаршей литературной премии. По его словам, именно интеллигенция несет ответственность "за страшные события столетней давности".

"Все, что произошло в ХХ веке, эта мясорубка, которая перемолола всю интеллигенцию, не является ли органическим следствием страшных преступлений, которые интеллигенция совершила против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны?" – цитирует патриарха Интерфакс.

По его словам, общество до настоящего момента не "примирилось в полной мере в том, что касается оценки событий столетней давности". "Наверное, трактовки останутся разными, но необходимо сделать все, чтобы их разнообразие не провоцировало новых гражданских конфликтов", - подчеркнул он.

"Слишком много крови было пролито, слишком большая цена была заплачена за то, чтобы мы могли преодолеть в наших сегодняшних реалиях последствия былой смуты, исключить возможность ее влияния на нашу жизнь", - отметил патриарх.