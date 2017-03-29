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Московский листок

Великобритания официально начала процедуру из Евросоюза

Опубликовано 29.03.2017 в разделе комментариев 0

Великобритания официально начала процедуру из Евросоюза

Великобритания официально уведомила главу Европейского совета Дональда Туска о начале процедуры выхода из Евросоюза, сообщает "Би-би-си".

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала официальное письмо-уведомление о запуске процесса выхода страны из Европейского союза, тем самым запустив двухлетние переговоры с ЕС, в ходе которых будут определены условия выхода страны из состава блока. Ожидается, что процедура выхода Соединенного Королевства из Евросоюза продлится два года. Британия покинет Евросоюз на условиях Всемирной торговой организации (ВТО), если в течение этого времени с ЕС не будет заключена сделка об условиях выхода. Однако этот процесс может быть продлен единогласным голосованием государств — членов ЕС.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу о выходе страны из состава Евросоюза. По официальным данным, 51,9% принявших участие в выборах выступили за Brexit.

 



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