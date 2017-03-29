К вопросу о новом старшем вице-президенте Сбербанка и коррупции первого лица

Как стало известно, журналист Марианна Максимовская займет должность старшего вице-президента "Сбербанка" и будет отвечать за маркетинг и коммуникации кредитного учреждения. Как передают "Ведомости" со ссылкой на собственные источники, ранее этот пост занимала экс-главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк. Она покинула банк в феврале этого года.

Эта отдельная и очень интересная история.

Как можно легко догадаться, выпускница журфака МГУ Марианна Максимовская - журналист, то есть не экономист, не финансист и даже не специалист по PR. Человек всю жизнь проработал на ТВ, и весьма успешно. Причем довольно долгое время относилась к категории если не оппозиционных к существующему режиму журналистов, то во всяком случае фрондирующих.

Но вот неожиданно, вроде бы не будучи особо влиятельным медиа-менеджером, переходит не куда-нибудь, а на должность вице-президента коммуникационно-консалтинговой группы компаний «Михайлов и Партнёры».

По сути своей, это, наверно, главный на сегодня PR-ресурс кремля. И наверно не случайно вице-президентом группы становится как бы независимая журналистка Максимовская.

Но дальше - весьма странное на первый взгляд назначение на одну из руководящих должностей в Сбербанк. Маркетинг? Коммуникации? Не смешно даже.

Конечно, можно говорить о синекуре, но какие такие заслуги у журналистки Максимовской перед властью, что ей к 47 годам полагается синекура, о которой могут мечтать и министры?

Но ведь предшественница Максимовской на этой должности не кто-нибудь, а Светлана Миронюк, бывшая в течение 10 лет руководителем РИА Новости, и, надо сказать, точно очень неплохим медиа-менеджером. Правда, потратив на государственное агентство за 10 лет около миллиарда долларов, можно получить неплохие результаты.

Но самое, наверно, интересное, что Миронюк - это супруга Сергея Зверева, руководителя PR-компании КРОС. А это как раз второй "кит" кремлевского PR. Собственно, по некоторым данным именно КРОС и "Михайлов и партнеры" будут заниматься обеспечением президентской компании 2018 года.

Но если государственное СМИ вроде ТАСС или РИА Новости можно финансировать прямо из бюджета, то президентскую избирательную компанию... Нет, мы понимаем, что все равно из государственного кармана. Но не напрямую.

Ну а что, кроме Сбербанка, наилучшим образом подходит для этого? И не за этим ли на Сбербанк поставлен довереннй Греф. Которому можно все - и игнорировать российский Крым, и финансировать средствами украинской дочки СБ войну на Донбассе... Всё можно. Поскольку это все пустяки по сравнению с действительно государственным делом - переизбранием В.В.Путина на уж не помню, который президенткий срок.

Ну а доверенные люди в руководстве СБ, учитывая некоторую, скажем так, психологическую неустойчивость Германа Оскаровича, нужны для обеспечения стабильности определенных финансовых потоков. Я так понимаю. Это сугубо мое субъективное мнение. Иначе почему именно старший вице-президент, а не просто вице? Я так понимаю, из-за права финансовой подписи. А когда с правом подписи - это уже совсем не синекура.

Вы еще что-то хотите знать про коррупцию первого лица?

Да даже если он сам лично чист, как пиписька младенца (я нисколько не сомневаюсь, что именно так), то стоя во главе системы, в которой "коррупиция является основой конституционного строя" (цитата из М.Г.Делягина), будучи в соотвествии с этим конституционным строем персоной, отвечающей абсолютно за все... И никакого отношения к коррупции?

Да вот предварительные данные нашего свежего опроса:

Кто несет ответственность за коррупцию в России?: президент (352) правительство (17) губернаторы (0) муниципалитеты (1) предприниматели (1) рядовые граждане (24)

Вам все ясно, граждане и гражданки? Или нужны какие-то пояснения?

Впрочем, коррупция первого лица государства, конечно, важнейший вопрос. Хотя и не самый важный, поскольку всеобъемлющая коррупция является все же производной от государственного устройства современной России. Потому что Россия "страна дураков" если только снизу смотреть. А сверху - страна воров однозначно.

Так что к 1 мая доклад с условной темой "Путин. Коррупция" был бы очень уместен. И ФОРУМ.мск его подготовит, причем без всяких фондов, на голом энтузиазме.

Желающих принять посильное участие - приглашаем.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск