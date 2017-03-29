Спасо-Бородинский монастырь могут передать РПЦ

Русской православной церкви (РПЦ) может отойти Спасо-Бородинский монастырь, находящийся на территории музея-заповедника "Бородино", передает ТАСС со ссылкой на его директора Игоря Корнеева.

"Были переговоры с игуменьей. Они будут двигаться по пути решения вопроса о передачи монастыря РПЦ, а музей куда денется? А одна из долгосрочных концепций предусматривала именно строение административных корпусов, куда переедет музей, и мы спокойно сможем отдать РПЦ, когда срок придет. Это тема живая", - сказал он.

В настоящее время 70% Спасо-Бородинского монастыря, в том числе, и храмы находятся на балансе музея. На территории монастыря расположены административные музейные помещения, в которых сейчас проводят ремонт, экспозиция музея, дом игуменьи Марии и галерея героев Отечественной войны 1812 года.

По словам, начальника отдела межмузейных коммуникаций музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Валерия Климова, музей получил благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на передачу РПЦ Владимирского собора Спасо-Бородинского комплекса.

Он отметил, что после введения в эксплуатацию фондохранилища (намечено на лето 2017 года) и строительства других помещений, когда будут постепенно освобождаться занимаемые в монастыре площади, можно говорить о дальнейшей передаче последних.