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Московский листок

Путин разрешил ФСО изымать земли

Опубликовано 29.03.2017 в разделе комментариев 1

Путин разрешил ФСО изымать земли

Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) правом изымать необходимые для ее объектов земли. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее у ФСО не было права изымать земли, Служба имела лишь право бессрочно пользоваться земельными участками.

Указом вносится изменение в положение о ФСО России, согласно которому Служба теперь "принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России". Указ вступает в силу со дня подписания.

С просьбой разрешить ФСО изымать участки ведомство обратилось в августе 2016 года. Этот запрос в службе пояснили необходимостью выполнения основной задачи ФСО – обеспечения безопасности объектов госохраны.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 29.03.2017 16:43
ФСО - как бы это - федеральная служба охраны, обеспечивающая охрану тела этого шныря и стукача из питерской подворотни, патологически трусливого и постоянно бздящего в "пакет Яровой"... а вот зачем телохранителям право отнимать земли? - тут фиг поймешь этого облезлого, одинокого старичка в маразме, подписывающего подобные "указы"...
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