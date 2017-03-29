Путин разрешил ФСО изымать земли

Президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) правом изымать необходимые для ее объектов земли. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее у ФСО не было права изымать земли, Служба имела лишь право бессрочно пользоваться земельными участками.

Указом вносится изменение в положение о ФСО России, согласно которому Служба теперь "принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России". Указ вступает в силу со дня подписания.

С просьбой разрешить ФСО изымать участки ведомство обратилось в августе 2016 года. Этот запрос в службе пояснили необходимостью выполнения основной задачи ФСО – обеспечения безопасности объектов госохраны.